【京東招股】京東（９６１８）今日開招，入場費１１９１８元

《經濟通通訊社８日專訊》內地電商巨頭京東（０９６１８）今日公布招股詳情，是次全球

發售股份１﹒３３億股，公開發售部分只有６６５萬股，即全球發售股份之５％，每手５０股，

發售價將不超過２３６元，入場費約１１９１８元。聯席保薦人為美銀證券、瑞銀及中信證券。

京東每份美股預託證券（ＡＤＲ）將相當於２股港股。該股上日ＡＤＲ收報５９﹒０４美元

，相當於２２８﹒７９港元。換言之，港股上限價２３６元呈溢價逾３％。

據公司資料顯示，公司於２０１７年、２０１８年及２０１９年集團淨收入分別達人民幣３

６２３億元、人民幣４６２０億元和人民幣５７６９億元；２０１７年及２０１８年持續業務的

經營淨虧損分別為人民幣１９００萬元和人民幣２８０１億元，而２０１９年持續業務的經營淨

利潤達到人民幣１１８﹒９億元。

以招股價計算，公司預料是次集資金額約為３０９﹒８８億元，公司主要將資金用於投資以

供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率；投資一系列關鍵運營系統

以進一步開發及提升公司的零售技術與客戶參與度；投資物流技術為客戶提供可靠服務；投資及

提升公司的整體研發能力。

股份於今日開招，於１１日中午截飛，預計於１８日（周四）於聯交所正式掛牌上市。

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