《異動股》微盟跌逾６％，ＧＩＣ上周一及周二共減持２６９４萬股

《經濟通通訊社８日專訊》微盟集團（０２０１３）現價跌６﹒０９％，報８﹒３２元；成

交約３６４７萬股，涉資３﹒１１億元。

集團遭新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）在上周一及上周二減持共２６９４萬股，兩日平均作

價８﹒１９９９元及８﹒１９３６元。

現時，恆生指數報２４８８３，升１１３點或升０﹒４６％，主板成交４０２﹒００億元。

國企指數報１００９３，升２７點或升０﹒２７％。

上證綜合指數報２９４４，升１３點或升０﹒４６％，成交１０６５﹒２７億元人民幣。深

證成份指數報１１２８８，升１０８點或升０﹒９７％，成交１６４３﹒０７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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微盟集團（０２０１３） ８﹒３２元 跌６﹒０９％

閱文集團（００７７２） ４５﹒８５元 跌０﹒９７％

騰訊控股（００７００） ４２９﹒８０元 跌１﹒０１％

網龍 （００７７７） ２０﹒２０元 升１﹒５１％



美圖公司（０１３５７） １﹒６１元 升１﹒９０％

小米集團（０１８１０） １３﹒２８元 升２﹒００％

美團點評（０３６９０） １５８﹒７０元 跌０﹒１９％

阿里巴巴（０９９８８） ２１２﹒４０元 升０﹒０９％

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（ｎｓ）

