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08/06/2020 10:14

《異動股》微盟跌逾６％，ＧＩＣ上周一及周二共減持２６９４萬股

　　《經濟通通訊社８日專訊》微盟集團（０２０１３）現價跌６﹒０９％，報８﹒３２元；成
交約３６４７萬股，涉資３﹒１１億元。
　　集團遭新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）在上周一及上周二減持共２６９４萬股，兩日平均作
價８﹒１９９９元及８﹒１９３６元。
　　現時，恆生指數報２４８８３，升１１３點或升０﹒４６％，主板成交４０２﹒００億元。
國企指數報１００９３，升２７點或升０﹒２７％。
　　上證綜合指數報２９４４，升１３點或升０﹒４６％，成交１０６５﹒２７億元人民幣。深
證成份指數報１１２８８，升１０８點或升０﹒９７％，成交１６４３﹒０７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟集團（０２０１３）　　　８﹒３２元　　　跌６﹒０９％
　　閱文集團（００７７２）　　４５﹒８５元　　　跌０﹒９７％
　　騰訊控股（００７００）　４２９﹒８０元　　　跌１﹒０１％
　　網龍　　（００７７７）　　２０﹒２０元　　　升１﹒５１％

　　美圖公司（０１３５７）　　　１﹒６１元　　　升１﹒９０％
　　小米集團（０１８１０）　　１３﹒２８元　　　升２﹒００％
　　美團點評（０３６９０）　１５８﹒７０元　　　跌０﹒１９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２１２﹒４０元　　　升０﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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