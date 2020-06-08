【數據解讀】交行金融研究中心：未來幾個月出口同比跌幅可能擴大

《經濟通通訊社８日專訊》海關總署周日（７日）公布，以美元計價５月出口同比降

３﹒３％，優於預期；進口同比降１６﹒７％，遜預期，並創下２０１６年１月以來最大降幅。

５月貿易順差為６２９﹒３億美元，高於預期，且創下１９８０年代以來的紀錄新高。

交通銀行金融研究中心研究員唐建偉和劉學智認為，在全球需求顯著萎縮的情況下，亞洲周

邊國家出口普遍下跌，中國出口增速下降在意料之中。

在出口下跌的情況下，疫情導致紡織品出口逆勢增長。全球疫情蔓延導致對防疫物資需求激

增，５月份以口罩為代表的紡織品出口呈加速上升勢頭。數據顯示，首五個月包括口罩在內的紡

織品出口同比增長２５﹒５％，而服裝、鋼材、汽車出口分別減少２０﹒３％、１４％和

１６﹒９％。

同時，進口跌幅擴大，有價格走低的影響，也存在需求偏弱的原因。年初以來主要初級產品

價格處於低位，是影響進口增速的重要原因。進口跌幅擴大表明國內需求整體偏弱，出口預期較

差也影響到進口需求。

唐建偉和劉學智指出，全球需求減弱對出口的影響還將顯現。隨著全球經濟增長放緩和經貿

格局的變化，製造業出口訂單減少、出口集裝箱運價指數持續下降，未來幾個月出口同比跌幅可

能擴大。

中央政府推出積極政策促進內需恢復和生產回暖，二季度之後經濟增速有望逐漸加快，加上

中美第一階段貿易協議的履行，屆時進口增速或將逐步恢復。（ｌｃ）

