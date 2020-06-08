《午市前瞻》兩萬五為保力加通道頂位，恒指短線料回至２４０００

《經濟通通訊社８日專訊》美國上月非農業就業職位遠勝預期，顯示美國經濟不斷改善，上

周五美股三大指數全線急升。港股連升五日後，今早高開２４７點或１％，報２５０１８，重上

兩萬五水平後回順升幅，一度只升２４點，低見２４７９４，之後受制兩萬五。最終港股半日收

報２４８１２點，升４２點或升０﹒１７％，主板成交７４６﹒２４億元。國企指數報１００４

４，下跌２１點或下跌０﹒２１％。

內地股市靠穩，上證綜合指數報２９３９，上升８點或上升０﹒２８％；深證成份指數報１

１２３３，上升５３點或上升０﹒４８％。兩市半日成交４４４４億元，較上周五（５日）同時

段成交增長１７﹒８％。

重磅股方面，中概股回歸潮持續，港交所（００３８８）創上市新高，高見２９８﹒８元，

半日升０﹒１４％，報２９４﹒６元；友邦（０１２９９）同樣支撐大市，升１﹒１２％，報７

２﹒４元；騰訊（００７００）跌１﹒０６％，報４２９﹒６元，限制大市升幅；匯控（０００

０５）升０﹒２５％，報４０﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒５５％，報５４﹒３５元；

建設銀行（００９３９）下跌１﹒２５％，報６﹒３１元。



＊「地攤經濟」散水，五菱汽車急回最多逾３成＊



中央媒體接連為擺地攤熱降溫，中央電視昨日更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治

百病」的「靈丹妙藥」，強調重振經濟還需靠復工復產，復商復市。上周熱炒的五菱汽車（００

３０５）今早急回最多逾３成，半日跌幅收窄至２４﹒６％，報０﹒４７５元；華南城（０１６

６８）則回吐６﹒７４％，報０﹒８３元。

本地銀行股普遍向上，恆生（０００１１）高見１３８﹒７元，升２﹒３％，報１３７﹒９

元；中銀香港（０２３８８）上升０﹒６１％，報２４﹒６５元；渣打（０２８８８）上升２﹒

２９％，報４４﹒７元。不過東亞銀行（０００２３）跌２﹒２７％，報１８﹒１元。

京東（０９６１８）將於今日起公開招股，新經濟龍頭「ＡＴＭＸ」中以小米（０１８１０

）表現最好，升２﹒３％，報１３﹒３２元。美團（０３６９０）股價回吐勢頭未完，逆市跌３

﹒６５％，報１５３﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）軟０﹒１９％，報２１１﹒８元。閱文集

團（００７７２）跌２﹒０５％，報４５﹒３５元；阿里健康（００２４１）下跌３﹒２５％，

報１９﹒０４元；平安好醫生（０１８３３）下跌３﹒１２％，報１０２﹒３元。



＊油組延長減產協議，三桶油造好＊



油組及盟友延長減產協議１個月，油價於亞洲時段上揚，紐約期油升１﹒９％，報４０﹒２

９美元；布蘭特期油升２﹒３％，報４３﹒２５美元。３桶油造好，中石油（００８５７）升１

﹒４２％，報２﹒８５元；中海油（００８８３）上升３﹒３２％，報９﹒６４元；中石化（０

０３８６）上升１﹒１１％，報３﹒６３元；Ｆ三星原油期（０３１７５）上升４﹒４９％，報

２﹒７９元；中海油服（０２８８３）升６﹒９３％，報８﹒１８元。

吉利（００１７５）上周五公布５月銷售按年升２０％，明顯較４月復甦，今日裂口高開，

高見１２﹒２元，半日升１﹒８７％，報１１﹒９８元；華晨中國（０１１１４）上升１﹒７９

％，報７﹒４１元；北京汽車（０１９５８）上升１﹒１４％，報３﹒５６元；廣汽集團（０２

２３８）上升２﹒６５％，報６﹒９８元。

工信部信息通信管理局副局長魯春叢表示，截至５月底，國內５Ｇ手機累計出貨量５９８５

萬部，預計２０２０年底，５Ｇ手機出貨量將達到１﹒８億部。手機設備股普遍向上，比亞迪電

子（００２８５）升０﹒６２％，報１６﹒２元；高偉電子（０１４１５）上升２﹒５％，報１

﹒６４元；瑞聲科技（０２０１８）上升１﹒５％，報４４﹒０５元；舜宇光學科技（０２３８

２）上升１﹒１４％，報１１５﹒３元。不過富智康（０２０３８）遭大和下調評級至持有，挫

２﹒１５％，報０﹒９１元。



＊潘鐵珊：港股仍面對中美貿易戰及經濟問題＊



港股大市已連升六日，累漲逾１９００點，今早開市即升破二萬五關，惟迅速失守。天宸康

合資產管理投資總監潘鐵珊對《經濟通通訊社》表示，恆指要維持兩萬五水平有一定壓力，外在

因素在於中美貿易戰及經濟基本面問題，該位置同時亦為一個頗大的心理關口，他預計今日成交

未可突出。技術上來看，保力加通道頂位於２５０４３點，即二萬五水平，料恆指短線回落至通

道中軸約２４０００點。（ｎｓ、ｃａ）

