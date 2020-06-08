【新冠肺炎】昨添１輸入個案，祿泉樓３戶仍失聯

本港新冠肺炎疫情再度緩和，昨（７日）是連續第３日沒有本地新增個案，但有１宗輸入個

案。

衛生防護中心指仍繼續跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案，並已化驗近３５００名祿泉樓及葵

涌葵聯邨聯悅樓居民的深喉唾液樣本，目前未有新增陽性個案，當中有９人樣本因滲漏需再次提

交，另有３戶祿泉樓居民仍失聯，中心籲相關人士盡快交回樣本作病毒檢測。《香港經濟日報》

