【新冠肺炎】昨添１輸入個案，祿泉樓３戶仍失聯

本港新冠肺炎疫情再度緩和，昨（７日）是連續第３日沒有本地新增個案，但有１宗輸入個
案。
衛生防護中心指仍繼續跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案，並已化驗近３５００名祿泉樓及葵
涌葵聯邨聯悅樓居民的深喉唾液樣本，目前未有新增陽性個案，當中有９人樣本因滲漏需再次提
交，另有３戶祿泉樓居民仍失聯，中心籲相關人士盡快交回樣本作病毒檢測。《香港經濟日報》
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