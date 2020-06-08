【紓困措施】陳茂波料現金發放計劃行政費不超過５億元

《經濟通通訊社８日專訊》財政司司長陳茂波表示，現金發放計劃的電子登記行政費較少，

書面登記行政費略高，料現金發放計劃所需的行政費不超過５億元，較原先預計少。

財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲表示，已資詢私隱專員公署及律政司的意見

，在市民登記相關計劃時，需簽署相關的私隱聲明，當中表明了有關私人資料數據，將用於未來

與現金發放計劃及刺激本地消費等類似的計劃。

他續指，海外居民可以使用網上銀行戶口電子登記相關計劃，若使用書面登記，不用親身遞

交相關表格，但需要親身領支票，並簽署相關表格，又指非永久性居民不符合是次計劃資格。



＊支援措施是否加碼，需考慮財政承擔能力＊



對於未來會否加碼推出類似的現金發放措施，他表示，政府要考慮財政承擔能力，對此會保

持動態評估及開放態度，並需考慮不同因素，形容相關措施為「組合拳」，不可單靠一招，又指

政府有不同的方法來振興經濟，而是次振興經濟措施動用約２８００多億元，為政府財政赤字帶

來壓力。

他補充，關愛基金將向有經濟需要的新來港人士派發一萬元，將於今年９月接受申請。

對於有虛擬銀行以派錢計劃送錢作招徠，吸引客戶，陳茂波表示，屬於個別銀行的商業行為

，強調金管局就銀行保障和適當使用客戶資料有嚴謹要求。（ｂｎ）

