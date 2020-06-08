【新冠肺炎】邱騰華：海洋公園重開後不受限聚令規管

《經濟通通訊社８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華表示，海洋公園將於本周六（１３
日）重開，迪士尼樂園亦會短期內重開，具體日子有待迪士尼樂園公布。
他表示，海洋公園重開後將會有防疫措施，如總人數的限制等，入園時旅客示亦不受限聚令
所規管。
邱騰華續指，所有重開的設施，均會與衛生當局商討可接受而嚴謹的措施，包括限制５成人
數入場，例如有主題公園進行網上預約進場，場內會有衛生措施，包括戴口罩、使用設施前後進
行清潔等。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|興證快訊08/06/2020
新經濟
|生財有道05/06/2020
《股市一周》資金轉炒舊經濟股 港股全周升足五日累飆1808點
|生財有道05/06/2020
《嚟緊炒D乜》亞信科技望炒上10元 中移動入股料本月完成
|FOCUS05/06/2020
【FOCUS】中概股湧港保底 打新大時代勿忘思危
|生財有道05/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：地攤經濟股首選潤啤青啤
|生財有道05/06/2020
或失獨立關稅地位 香港6大隱憂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰