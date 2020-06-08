【新冠肺炎】邱騰華：海洋公園重開後不受限聚令規管

《經濟通通訊社８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華表示，海洋公園將於本周六（１３

日）重開，迪士尼樂園亦會短期內重開，具體日子有待迪士尼樂園公布。

他表示，海洋公園重開後將會有防疫措施，如總人數的限制等，入園時旅客示亦不受限聚令

所規管。

邱騰華續指，所有重開的設施，均會與衛生當局商討可接受而嚴謹的措施，包括限制５成人

數入場，例如有主題公園進行網上預約進場，場內會有衛生措施，包括戴口罩、使用設施前後進

行清潔等。（ｂｎ）

