【海南自貿】邱騰華：不會視海南設自貿港為零和遊戲，樂見其成

《經濟通通訊社８日專訊》內地將在海南設立自由貿易港，商務及經濟發展局局長邱騰華表
示，香港不會視之為「零和遊戲」，又指港府樂見海南自貿區發展，國家推展自由貿易，當中的
貿易壁壘減少，將對香港會有幫助，並表示本月底政府將會與泰國進行雙邊討論。
他續指，香港不單是一個貿易體系，也是全球其中一個金融和航運樞紐，相信海南設立自由
貿易港後，可以「做大個餅」，香港的專業服務亦可受惠。（ｂｎ）
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