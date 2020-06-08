李嘉誠及李澤鉅再增持長實１６２﹒８５萬股

《經濟通通訊社８日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再度增持長實
（０１１１３）股份。一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於本月２日、３日及４日，以
平均價每股４３﹒１９４２元、４３﹒５９８３元及４３﹒５６６０元購入長實共１６２﹒８５
萬股，涉資約７０７９萬元。
增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒０８％增至３５﹒１２％；李澤鉅持股量由
３５﹒１４％增至３５﹒１９％。（ｂｉ）
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