《港元匯率》金管局再入市沽售４２﹒６３億港元

《經濟通通訊社８日專訊》港元再度觸及７﹒７５強方兌換保證價，金管局剛向市場買入美

元，沽出４２﹒６３億港元，令周三（１０日）銀行體系戶口結餘增至１０８７﹒３３億港元。

金管局入市後，港元匯價持續偏強，最新報７﹒７５０１，仍貼近強方兌換價。

金管局自上周四紐約尾市起，已四度入市，合共向市場注資約１３９﹒９８億港元。

（ｃｌ）

