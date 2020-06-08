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08/06/2020 17:55

《港元匯率》金管局再入市沽售４２﹒６３億港元

　　《經濟通通訊社８日專訊》港元再度觸及７﹒７５強方兌換保證價，金管局剛向市場買入美
元，沽出４２﹒６３億港元，令周三（１０日）銀行體系戶口結餘增至１０８７﹒３３億港元。
金管局入市後，港元匯價持續偏強，最新報７﹒７５０１，仍貼近強方兌換價。
　　金管局自上周四紐約尾市起，已四度入市，合共向市場注資約１３９﹒９８億港元。
（ｃｌ）

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