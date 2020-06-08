【新型肺炎】本港新增一宗輸入確診個案，女患者由巴基斯坦返港

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心正調查一宗

新增２０１９冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計１１０８宗（包括１１０７宗確診個案和

一宗疑似個案）。

今日公布的新增個案涉及一名３４歲女病人，她曾於潛伏期身處外地，３月１日至５月２８

日曾到巴基斯坦，６月６日發病，與個案１１０５及１１０６有流行病學關連，由檢疫中心送院

。

同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。

截至今日下午四時，衞生防護中心於祿泉樓共收回１３８２個深喉唾液樣本瓶，當中８個因為樣

本滲漏需要再次提交，１３７４個樣本已完成２０１９冠狀病毒病檢測，除６月２日公布四個呈

陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

此外，截至今日下午四時，中心共收回及檢測２１１５個葵聯邨聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽

性反應。

另外，管理局表示，目前公立醫院已啟用６３６間負壓病房，合共１１８８張負壓病床，現

時共有５５名確診病人分別於９間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：５９５、１０８４

和１０９２），其餘５２人情況穩定。（ｂｎ）

