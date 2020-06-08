【京東招股】消息：京東香港ＩＰＯ獲機構投資者多倍超額認購

《經濟通通訊社８日專訊》據知情人士透露，中國第二大網上零售商京東（０９６１８）高
達３１４億元的香港ＩＰＯ獲得機構投資者多倍超額認購，但京東代表拒絕發表評論。
京東在香港發售１﹒３３億股新股，發行價不超過每股２３６元，預料集資約３１４億元，
香港將迎來年內最大上市集資。
京東計劃於６月１１日確定發行價，６月１８日掛牌上市，美國銀行、瑞銀和中信里昂證券
為聯席保薦人。（ｊｏ）
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