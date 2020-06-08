《小傳日記》魚缸無力衝，升勢突失蹤；二萬五未穩，新經股續唞！

《小傳日記》近期魚缸又再次暢旺，恆指已經連升六日，今早（８日）高開２４７點，一口

氣升破埋二萬五關口，不過後勁不繼，開市之後隨即縮水，並且一度紅綠燈互轉，睇怕都遇到瓶

頸。睇睇個股，中東沙特上調基準油價，而戰鬥民族俄佬又話今年減產，雙重消息刺激「三桶油

」造好；而財爺陳茂波今日公布「淨袋一萬」計劃最快於本月２１日開始接受申請，銀行股今日

都向上發展。最終魚缸收報２４７７６，僅漲６點，成交１２９２﹒９３億銀跌逾４巴仙；國貨

收報１０００８點，跌５７點或逾半巴仙。

內地Ａ場今日微漲，上證綜指收報２９３７點，升６點；深證成指報１１２１５點，升３５

點或近半巴仙。兩市合共成交６８４２﹒８６億人仔。

大隻藍戰士今日都縮水，生發發（００３８８）盤中創上市新高２９８﹒８銀，收市微跌近

半巴仙，報２９２﹒８銀；ＱＱ（００７００）跪低近１巴仙，報４３０銀；建行（００９３９

）挫近２巴仙，報６﹒２９銀；中移動（００９４１）跌逾１巴仙，報５３﹒９５銀；ＡＩＡ（

０１２９９）逆升近１巴仙，報７２﹒２５銀。

新經濟股繼續唞唞，ＡＴＭＸ中，除了ＱＱ要跌外，美團（０３６９０）插近３巴仙，報

１５４﹒８銀；小米（０１８１０）亦跌逾１巴仙收１２﹒８６銀；而阿里（０９９８８）升２

亳子收２１２﹒４銀。



＊俄佬話減產油佬價真盞，吉利銷量佳股價向上ＴＲＹ＊



油組（ＯＰＥＣ）早兩日上調亞洲所有等級油價差，加上戰鬥民族俄佬同意今年減產到

５﹒１億至５﹒２億噸，「三桶油」仲唔發圍向上飆嘅中石化（００３８６）微漲近半巴仙，報

３﹒６銀；中石油（００８５７）升近半巴仙，報２﹒８３銀；中海油（００８８３）飆逾２巴

仙，報９﹒５３銀；中海油服（０２８８３）飛起近９巴仙，報８﹒３２銀；中集安瑞科（０３

８９９）升近３巴仙，報３﹒４４銀。

車佬呢期一洗頹氣，好似吉利（００１７５）５月銷售升兩成，連帶其他車佬都一齊飛高高

，吉利先升近２巴仙，報１１﹒９６銀；比亞迪（０１２１１）跟漲逾１巴仙，報５２﹒５銀；

華晨（０１１１４）踢高逾２巴仙，報７﹒４４銀；廣汽（０２２３８）漲近３巴仙，報７銀；

長城汽車（０２３３３）抽高近２巴仙，報５﹒３６銀。



＊資金見流入錢莊升到突，「孖屐」靠磚頭先至唔洗愁＊



本地錢莊佬持續強勢，啲錢明顯流入錢莊，繼續跑贏「孖屐」！加上財爺公布「淨袋一萬蚊

」計劃，預料錢莊將會受惠，小象（０００１１）抽高逾３巴仙，報１３９﹒４銀為最佳表現藍

戰士；大象（００００５）起飛逾１巴仙，報４１銀；渣打（０２８８８）跳高近４巴仙，報４

５﹒３銀；中銀香江（０２３８８）跳高近１巴仙，報２４﹒７銀；不過東亞（０００２３）跌

近２巴仙，報１８﹒２４銀。

香江磚頭佬同樣搶鏡，今日都靠佢撐住「孖屐」。恆地（０００１２）鏟高近２巴仙，報３

１﹒５銀；新地（０００１６）漲近１巴仙，報１００﹒５銀；新世界（０００１７）起哄逾１

巴仙，報９﹒０４銀；九置（０１９９７）起哄２巴仙，報３３﹒９５銀；信置（０００８３）

炒高逾１巴仙，報１０﹒０６銀。



＊遭「孖屐」冷落金斯瑞落魄，債市收益升內險走勢勝＊



呢排生物科技佬好明顯被受「孖屐」冷落，以前通常係悶市發威嘅佢哋，今日都繼續無咩「

奶力」。分拆傳奇生物派特別息１﹒１５億元嘅金斯瑞（０１５４８）碌低逾７巴仙，報１７﹒

８銀；康希諾生物（０６１８５）唔見近７巴仙，報１７２﹒５銀；藥明生物（０２２６９）插

水近半成，報１２５銀；康龍化成（０３７５９）潛水４巴仙，報６９﹒０５銀；但凡事都有例

外，旗下新冠藥品已開展Ｉ期臨床研究並已完成首例受試者給藥嘅君實生物（０１８７７）炒高

逾１１巴仙，報４８﹒５銀。

近期「孖屐」避險情緒降溫，連帶花旗國１０年期國債收益率都回升，加上人仔造好，神州

保險佬自然表現好。國壽（０２６２８）抽高逾３巴仙，報１６﹒３銀；平保（０２３１８）抽

高近１巴仙，報８１﹒８銀；中國太保（０２６０１）起飛近４巴仙，報２３﹒６銀為最佳表現

國貨佬；新保（０１３３６）起飛２巴仙，報２６﹒９銀；太平（００９６６）彈起近３巴仙，

報１２﹒８４銀。請請！



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