【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務，冀五年後收支平衡

《經濟通通訊社記者金雪凝８日報道》近年金融科技的發展成為本港的大趨勢，加上近期新

型冠狀病毒肺炎疫情持續，市場對保險的需求更加急劇上升。監管機構近年相繼批出虛擬銀行及

虛擬保險的牌照。早前保監局發出了第四個虛擬保險牌照，而原先已獲發牌的兩間公司保泰人壽

ＢＯＷＴＩＥ及安我保險ＡＶＯ亦早已投入服務。

本港第二間獲發牌的虛擬保險公司ＡＶＯ，由行會召集人陳智思擔任總裁的亞洲保險與高瓴

資本合資成立，是首間主打非壽險產品的虛擬保險公司。公司開業初期推出了旅遊、癌症等保障

，並有全港獨有的電子錢包保障。

公司行政總裁黃子遜表示，率先推出的該三款產品，是為了市場需要而設計，旅遊保險是為

了符合港人經常外遊習慣，同時有很多港人都會到外地參加馬拉松，因此客戶可以自選附加的馬

拉松保障；而癌症作為第一大殺手疾病，公司的癌症保險設計為港人四種最常見及四種最高危的

癌症。此外，隨著網上及電子交易愈來愈普遍，ＡＶＯ亦接獲到不少人查詢電子錢包保障。



＊疫情令大眾關注醫療保險，有利促進行業數碼轉型＊



踏入２０２０年，本港持續受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發的陰霾所困擾。黃子遜指，隨著

疫情發展，業界更重視創新保險方案及虛擬保險技術，認為這有助促進行業數碼轉型。為保持社

交距離，大眾多留在家中，令網上零售量大大提升，有數據顯示，本港１月至２月間，於網上購

買食品、飲料和雜貨的消費者增加至７３萬，按年增長約２４％。可見港人網上購物的需求大增

，更需要電子錢包保險，以保障客戶因未經授權交易及盜竊而造成交易損失。

不少保險公司都因應疫情推出相關保障，ＡＶＯ亦不例外，在疫情爆發時提供新冠肺炎保障

，保障期為３個月，向因新冠肺炎而住院的受保人提供住院現金等支援。黃子遜表示，為支持香

港在疫情後回復，公司會聯同合作伙伴，積極開發及設計多元的保險方案，例如旅行保險及更全

面的醫療保障。她又提到，公司自２０１９年１０月成立以來，網站瀏覽次數至今累積超過

１３萬的人次。隨著開業以來的持續推廣及新保險方案的推出，２月起成功簽發的保單中，有

３０％是透過朋友而認識公司。她認為疫情亦令大眾重新審視對醫療保險的需求，因此對未來充

滿信心。



＊虛擬保險更能以科技優化流程及提升服務水平＊



對於如何與已經在市場多年的傳統保險公司競爭，黃子遜指，通過創新保險技術，虛擬保險

公司利用創新產品開拓新市場，並為客戶提供全面保障。同時透過將科技應用在保險產品、平台

體驗、優化流程，虛擬保險公司更能提升服務水平、處理效率，並降低營運成本。

不過，虛擬保險亦面對一定挑戰，她表示，現時公司面對的主要挑戰是如何利用大數據構建

無縫的虛擬保險體驗，以及如何保護所有收集到的數據和個人資料。ＡＶＯ保險特設會員制度，

讓客戶能輕易管理保單及申請索償之外，更能分析他們的行為和購買偏好，從而建立更優質、無

縫的虛擬保險體驗。同時，公司從數據基礎架構到流動應用程式、信息傳輸到儲存等各方面均會

慎重處理個人數據及訊息，防止資料外洩。

她又提到，不少港人在首次購買保險時，均認為十分複雜，或與自己生活無關。因此公司透

過科技研發合符大眾所需、簡單易明的產品，期望通過多元數碼渠道接觸客戶，從而填補香港市

場目前存在的巨大保障缺口。



＊團隊現有約４０人，冀未來增聘更多年輕人才＊



黃子遜表示，公司自保監局兩年前宣布「快速通道」（Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ）計劃以來，

便提出申請計劃及開發虛擬保險。兩年間投放了很多資源在科技發展及人才招募，由初開業只有

３至４人的團隊增至現時約４０人的團隊。未來隨著科技及產品設計，期望能招聘更多年輕人及

科技人才。



＊冀２０２５年達收支平衡，將定期推出切合生活的保障＊



被問到公司預計何時會達到收支平衡，她期望公司能利用科技降低營運成本及增加效率，能

於２０２５年達至收支平衡。雖然伴隨著各項外在因素，或會影響公司的進展，但不會因為短期

的經濟狀況而放棄對客戶提供長期承諾。

她又透露，公司將會定期推出各項簡便易明、切合需要日常生活需要的保險方案；同時與不

同類型的公司合作，推出如保障健康、財務和生活等方面的各種方案。

