【新冠肺炎】宏利：除非抗疫上有大突破，否則美國將會面對挑戰

《環富通基金頻道８日專訊》２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）爆發形成多股對

立的經濟力量，正從不同方向牽引美國的經濟發展。然而，正如宏利投資管理首席經濟師兼宏觀

經濟策略部主管Ｆｒａｎｃｅｓ Ｄｏｎａｌｄ指出，經濟阻力正在增強，看來會蓋過利好的事

態發展。她認為未來數月可能充滿挑戰。



＊第一回合：阻力佔上風＊



毫無疑問，從宏觀經濟的角度來看，該行處於從未踏足的領域，投資環境瞬息萬變。該行總

結過去兩至三周所得經驗，這些經驗影響該行未來三至六個月的每月觀點。雖然該行致力聚焦於

市場亮點，但承認宏觀阻力不論在數量、出現的機會，以至對美國經濟增長的潛在影響上，均超

過宏觀動力。

概括而言，該行認為宏觀主題將從市場已全面反映的刺激經濟措施及環球經濟重啟動力，轉

而聚焦於第二波經濟衝擊所產生的阻力；而地緣政治風險升溫，加上近期貨幣和財政支持力度放

緩，會加劇這種阻力。



＊宏觀動力＊



高頻數據顯示，每周美國經濟數據受疫情拖累的最壞情況已經過去。從目前起計，經濟數據

將繼續走弱，但幅度有所緩和。該行亦預料５月份的每月數據較４月份逐步改善。

該行觀察到私營企業迅速削減成本結構，或意味經濟衰退過後企業的盈利能力將會改善。

消費基本因素較２００８年強勁：美國樓價仍然溫和上漲，按揭活動靠穩，銀行存款增加，

儲蓄率也在上升。

油價靠穩，市場波幅降低，通脹預期略為升溫。

美國聯邦政府向家庭提供津貼，以彌補３０％的收入損失，從而減輕失業率創紀錄新高所引

發的衝擊。此外，美國３２％小型企業已申請薪酬保障計劃貸款。

聯儲局至今已令信貸危機的初期跡象減退，固定收益市場多個領域的息差壓力紓緩。

科學家近期不斷增加投入研發，致力研製有效的新冠肺炎療法和疫苗。



＊宏觀阻力＊



該行認為隨著美國多數州份在５月放寬封城措施，出現第二波經濟衝擊的可能性增加。愈來

愈多企業的信貸評級料被調低，積極求職人士的失業時間延長以及「重建」庫存的可能性降低。

中美貿易緊張局勢再次升溫，該行認為市場尚未為關係惡化作好準備。

美國聯儲局主席鮑威爾指出流動性與償付能力之間的差異，並暗示當局可以加強流動性，但

難以長期支持償付能力。該行認為貨幣政策的成效正在見頂。

該行預期主張採取較強硬財政政策的人士，很可能（甚至愈來愈大機會）削弱任何新增財政

刺激措施的廣度、規模、範圍和時機，而市場極需要這些措施。

近期環球通縮壓力升溫，從全球消費和生產價格指數，以及中美與其他主要經濟體的經濟調

查數據可見一斑。

美國國庫債券供應增加，同時聯儲局決定減慢買債步伐，推動美國長債孳息率上升。

該行認為其中四項阻力需要特別注意，尤其是在未來一兩個月。



＊貨幣政策見頂＊



貨幣政策很大機會接近見頂，但並不代表聯儲局與其他央行不再放寬措施。相反，隨著貨幣

政策的成效達到極限，聯儲局將會逐步交由財政刺激措施來推動增長。最近數周的一些事件朝著

這個方向發展：

５月１３日，聯儲局主席鮑威爾一再強調貨幣政策的局限。最令該行印象深刻的是，他指出

時間會將流動性問題轉變為償付能力問題」，財政政策即使代價高昂，亦需要推行。對該行

而言，他的言論突顯未來違約風險上升所帶來的挑戰，亦顯示聯儲局明白大量信貸事件下難免會

有犧牲，當局旨在盡力防止金融危機蔓延。

隨著市場表面上恢復正常運作，聯儲局自３月底起持續減少購買美國國庫債券。雖然鮑威爾

視之為正面發展，但買債規模的縮減幅度顯著：聯儲局每周買入美國國庫債券的金額由超過

３５００億美元下降至略低於５００億美元。重要的是，當局減少買債的同時，國庫債券的發行

量卻飆升：美國財政部第二季的貸款需求達到３萬億美元，是１月至３月季度需求的六倍。該行

認為，隨著聯儲局持續縮減買債規模，加上發債量持續高於市場預期，很可能會推高長債孳息率

，使孳息曲線趨於陡斜。

該行非常重視聯儲局上周繼續反對負利率的言論。正如鮑威爾所述，聯邦公開市場委員會所

有委員都同意，負利率對美國來說並非吸引的工具。若然如此，聯儲局現時擁有甚麼可用的工具

？當局可以擴大量寬計劃、調整前瞻性指引，設立孳息率上限或控制孳息曲線，該行預期這些措

施均會逐步推出。然而，該行認為聯儲局不會將聯邦基金利率推向負數，市場參與者應該聆聽當

局的訊息。



＊市場並未為貿易緊張局勢重燃作好準備＊



最近數周，大量媒體消息報道中美關係可能轉差。該行認為金融市場並未為貿易緊張局勢重

燃作好準備。自雙方在去年１２月簽署第一階段貿易協議以來，美國貿易政策不確定性指數持續

下跌。

目前難以估計華府會否致力避免與北京出現貿易糾紛，以提振股市表現。相反，該行傾向認

為，華府在美國大選前於貿易問題上積極進取（然後或許在１１月解決所有問題），相比集中精

力支持股市，這樣做或能夠爭取更大的政治資本。

還有一點值得注意，北京處理中美貿易關係的策略最近可能有所轉變。該行認為中國的策略

已由互動協商，改為主動控制或影響未來事態發展。



＊從第二波新冠肺炎疫情至第二波經濟放緩＊



最後，儘管市場價格很可能已反映第二波新冠肺炎疫情有一定機會爆發，但該行認為市場未

有適當反映，未來三至六個月可能出現的第二波經濟放緩。第二波經濟放緩的特點可能包括：

（ｉ）拖欠比率上升和信貸評級進一步下降；（ｉｉ）更多永久性裁員，開始直接影響中高收入

職位；（ｉｉｉ）失業期延長；（ｉｖ）工資下跌；（ｖ）庫存進一步減少，而且並無補充庫存

活動；以及（ｖｉ）預防性儲蓄增加，並拖累經濟增長。

具體而言，該行對以下兩項數據感到憂慮：

信心數據顯示，家庭和企業均全面預期目前經濟收縮只屬一次性，而且為時短暫。令人憂慮

的是，即使他們對現時狀況的信心下降，但對未來的期望大致維持不變。８０％失業人士聲稱只

是暫時失業，故該行認為家庭面臨意料之外衝擊的可能性特別高。

該行亦正密切監察美國和海外企業信貸評級下調急增的情況。研究顯示，在美國投資級別非

金融企業信貸市場中，約有４０％的債券可能在目前下行周期內降至高收益類別。９儘管刺激措

施或有助延遲企業信貸出現另一輪降級趨勢，但該行預料在未來第二波經濟放緩期間，信貸降級

將成為重要問題，並構成嚴峻挑戰。

平心而論，除非在抗疫上取得重大醫學突破，否則美國在未來數月將會面對挑戰。該行認為

決策官員不單需要迅速採取行動，而且需要接受突破傳統的策略，以制定合適的政策組合。最重

要的是，他們需要超越黨派界限，迅速挽救職位，推動經濟重拾增長。（ｈｏ）

