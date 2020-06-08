舊經濟股續撐市，港股六連揚，全日微升６點收２４７７６

《經濟通通訊社８日專訊》美國上月非農業就業職位遠勝預期，失業率亦回落至１３﹒３％

，市場預估為１９﹒８％，美股三大指數上周五（５日）大幅飆升，納指更創新高。受外圍刺激

港股今早高開２４７點或１％，報２５０１８惟已是全日最高位。

惟美國勞工統計局表示５月失業率數據出錯，當中未有計入暫時停薪留職的人士，導致失業

率嚴重被低估，故修訂失業率或達１６﹒３％；加上港股連升５日後見獲利盤，美股指數期貨午

後曾轉跌，港股曾倒跌９２點低見２４６７８點，當中內銀股及騰訊（００７００）拖累市況。

其後，內險股、銀行股及地產股等舊經濟板塊回穩撐市，最終港股六連揚，收報２４７７６點，

升６點或升０﹒０３％，主板成交１２９２﹒９３億元減４﹒１％。國企指數報１０００８點，

跌５７點或跌０﹒５７％。

此外，熊證重貨區於２５１０１至２５２００點，連同下一級的２５００１至２５１００點

，以及相當於逾１９００張對沖期指。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９３７點，升６點或升０﹒２４％。深證成份指數報

１１２１５點，升３５點或升０﹒３１％，總成交６８４２﹒８６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒９７％，報４３０元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒９１％，報７２﹒２５元；建設銀行（００９３９）跌１﹒５６％，報６﹒２９元；中移動

（００９４１）跌１﹒２８％，報５３﹒９５元；內地電商京東本日招股，港交所

（００３８８）曾創上市新高，高見２９８﹒８元，跌０﹒４８％，報２９２﹒８元。



＊舊經濟股繼續發力，恆生揚逾３％領藍籌＊



資金繼續流入本地地產股及銀行股，恆基地產（０００１２）漲１﹒６１％，報３１﹒５元

；新鴻基地產（０００１６）升０﹒７５％，報１００﹒５元；新世界發展（０００１７）升

１﹒４６％，報９﹒０４元；信和置業（０００８３）升１﹒２１％，報１０﹒０６元；九龍倉

置業（０１９９７）升２﹒１１％，報３３﹒９５元。

銀行股方面，恆生銀行（０００１１）揚３﹒４１％，報１３９﹒４元；匯控

（００００５）升１﹒２３％，報４１元；渣打（０２８８８）升３﹒６６％，報４５﹒３元；

中銀香港（０２３８８）升０﹒８２％，報２４﹒７元；東亞銀行（０００２３）跌１﹒５１％

，報１８﹒２４元。

市場繼續炒作舊經濟股，汽車股普遍走高。５月銷量按年增２成的吉利汽車（００１７５）

彈１﹒７％，報１１﹒９６元；比亞迪（０１２１１）升１﹒４５％，報５２﹒５元；廣汽集團

（０２２３８）升２﹒９４％，報７元；長城汽車（０２３３３）升１﹒５２％，報５﹒３６元

；北京汽車（０１９５８）升１﹒７％，報３﹒５８元。



＊國債收益率回升且人幣回穩，中國太保彈４％＊



市場避險情緒降溫，美１０年國債收益率回升，加上人幣回穩，內險股造好。中國太保

（０２６０１）抽升３﹒９６％，報２３﹒６元；中國平安（０２３１８）升０﹒５５％，報

８１﹒８元；中國人壽（０２６２８）升３﹒３％，報１６﹒３元；新華保險（０１３３６）升

２﹒０９％，報２６﹒９元；中國太平（００９６６）升２﹒７２％，報１２﹒８４元。

外電報道，因應產油國同意延長減產協議與中國需求上升，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿

美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ）上調７月出口原油價格，基準價的升幅是２０年來最大。相關

股份有追捧，中海油（００８８３）升２﹒１４％，報９﹒５３元；中石油（００８５７）升

０﹒７１％，報２﹒８３元；中石化（００３８６）升０﹒２８％，報３﹒６元；中海油田

（０２８８３）升８﹒７６％，報８﹒３２元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升４﹒６４％，報

２﹒７９４元。

中央媒體接連為擺地攤熱降溫，中央電視昨日更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治

百病」的「靈丹妙藥」，地攤經濟概念股回吐，五菱汽車（００３０５）跌２０﹒６３％，報

０﹒５元；華南城（０１６６８）跌５﹒６２％，報０﹒８４元。青島啤酒（００１６８）跌

０﹒５４％，報５５﹒２５元；華潤啤酒（００２９１）跌２﹒６７％，報４３﹒７５元；九毛

九（０９９２２）跌３﹒５６％，報１３﹒５６元。（ｋｓ）

