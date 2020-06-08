《鍾之日記》京東接力吞金，港所欲衝三百

《鍾之日記》６月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地電商巨頭京東（０９６１８）今日公布招股詳情，是次全球發售股份１﹒３３億股，公

開發售部分只有６６５萬股，即全球發售股份之５％，每手５０股，發售價將不超過２３６港元

，入場費約１１９１８港元。

以招股價計算，公司預料是次集資金額約為３０９﹒８８億元，公司主要將資金用於投資以

供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率；投資一系列關鍵運營系統

以進一步開發及提升公司的零售技術與客戶參與度；投資物流技術為客戶提供可靠服務；投資及

提升公司的整體研發能力。

京東每份美股預託證券（ＡＤＲ）將相當於２股港股。該股上日ＡＤＲ收報５９﹒０４美元

，相當於２２８﹒７９港元。換言之，港股上限價２３６元呈溢價逾３％。

據公司資料顯示，公司於２０１７年、２０１８年及２０１９年集團淨收入分別達３６２３

億元人民幣、４６２０億元人民幣和５７６９億元人民幣；２０１７年及２０１８年持續業務的

經營淨虧損分別為１９００萬元人民幣和２８０１億元人民幣，但２０１９年持續業務轉虧為盈

，經營淨利潤達到１１８﹒９億元人民幣。



＊京東６１８上市＊



京東今日開招，１１日中午截飛，預計於１８日（周四）於聯交所正式掛牌上市。據知情人

士透露，京東目前已獲得機構投資者多倍超額認購。

京東和網易（０９９９９）一樣，在招股書提到了從美國退市的風險。京東指出，《外國公

司問責法案》正式通過後，若財務報表連續三年不受公開公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）檢

查，美國證交會（ＳＥＣ）將禁止公司於美國上市或進行「場外交易」，可能會引發投資者的不

確定性，京東美股的市場價格可能會受到不利影響。值得留意的是，京東指出，由於ＰＣＡＯＢ

無法對中國的審計師進行檢查，使得公司或喪失ＰＣＡＯＢ檢查的「裨益」，暗示京東願意讓美

國檢查公司財報的審計情況，公司是兩國政策衝突的受害者。

至於，網易公布定價每股１２３元，較上限１２６元低於約２﹒３８％，即全球發售集資總

額預計約２１０﹒９２億元。網易預期於本月１１日主板開始交易。

中概股接連回流，港交所 （００３８８）最受惠，股價今早破頂高見２９８﹒８元，距離

３００元大關，僅差１﹒２元。不過，高位沽盤湧，港交所午後轉跌，最終收報２９２﹒８元，

跌０﹒５％，成交２４﹒９億元。



＊港股六連升＊



美國上月非農業就業職位遠勝預期，失業率亦回落至１３﹒３％，市場預估為１９﹒８％，

美股三大指數上周五（５日）大幅飆升，納指更創新高。受外圍刺激港股今早高開２４７點或１

％，報２５０１８惟已是全日最高位。

美國勞工統計局表示５月失業率數據出錯，當中未有計入暫時停薪留職的人士，導致失業率

嚴重被低估，故修訂失業率或達１６﹒３％；加上港股連升５日後見獲利盤，美股指數期貨午後

曾轉跌，港股曾倒跌９２點低見２４６７８點，當中內銀股及騰訊（００７００）拖累市況。其

後，內險股、銀行股及地產股等舊經濟板塊回穩撐市，最終港股六連升，收報２４７７６點，升

６點或升０﹒０３％，主板成交１２９２﹒９３億元減４﹒１％。



＊ＭＬＦ續做留懸念，Ａ場兩連升＊



內地５月出口下降３﹒３％，好於預期的降幅７％，但進口大降１６﹒７％，創逾４年來最

大跌幅，貿易順差創紀錄新高的６２９﹒３億美元，分析料在全球需求顯著萎縮下，未來幾個月

出口同比跌幅可能再擴大。

出口數據不俗，外儲連升兩個月，滬深股市今早高開，滬綜指一度刷新３月以來指數新高，

惟人行暫緩續作中期借貸便利（ＭＬＦ），令升幅無以為繼，滬指全日收升０﹒２４％，兩連升

，收報２９３７﹒７７點。

今日有５０００億元人民幣ＭＬＦ到期，人行卻按兵不動，更罕有預告下周一（１５日）左

右對本月到期的ＭＬＦ一次性續做，但放水幅度及利率都留下懸念，而１９日將有２４００億元

人民幣ＭＬＦ到期。人行今日進行的１２００億元７天期逆回購，利率持平於２﹒２％，對沖今

日到期的ＭＬＦ，淨回籠３８００億元。兩市全日成交６８４３億元，較上周五（５日）成交增

長８﹒４％。





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