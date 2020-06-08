【紅籌回歸】上交所發新規：支持紅籌企業回歸科創板上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所上周五（５日）發布《關於紅籌企業

申報科創板發行上市有關事項的通知》，對紅籌企業申報科創板發行上市中涉及的對賭協議處理

、股本總額計算、營業收入快速增長認定、退市指標適用等事項，作出了針對性安排，旨在吸引

科創類紅籌企業登陸科創板。

《通知》主要作出四項內容作出安排：一是針對在上市之前採用向投資人發行帶有特殊權利

的優先股等對賭方式的紅籌企業，明確若股東承諾在申報和發行過程中不行使相關權利，可以將

優先股保留至上市前轉換為普通股，且對轉換後的股份不按突擊入股對待，為對賭協議的處理提

供了更為包容的空間。

二是針對紅籌企業法定股本較小、每股面值較低的情況，《通知》明確，其在科創板上市條

件中的「股本總額」，按照發行後的股份總數或者存托憑證總數計算，不再按照總金額計算。

三是明確紅籌企業在境內發行上市條件中「營業收入快速增長」這一要求，分別從營業收入

、復合增長率、同行業比較等維度，確定三項具體判斷標準，三項具備一項即可；還明確規定「

處於研發階段的紅籌企業和對國家創新驅動發展戰略有重大意義的紅籌企業」，不適用營業收入

快速增長的具體要求，以此落實科創板優先支持硬科技企業的定位要求。

四是針對紅籌企業以美元、港幣等外幣標明面值等情況，明確其「面值退市」指標是按照「

連續２０個交易日股票收市價均低於１元人民幣」的標準執行；此外，紅籌企業發行存托憑證

，基於存托憑證的特殊屬性，不適用「股東人數」退市指標。

