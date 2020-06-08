【貿易再戰】中美首５月貿易總值１﹒２９萬億人幣，跌９﹒８％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，首５月，中美貿易總值為１﹒２９萬億元（

人民幣．下同），下降９﹒８％，佔中國外貿總值的１１﹒１％，為中國第三大貿易夥伴，

東盟是中國的第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值１﹒７萬億元，增長４﹒２％，佔中國

外貿總值的１４﹒７％。

歐盟為第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值降４﹒４％，佔中國外貿總值１３﹒９％。

日本為第四大貿易夥伴，中日貿易總值降０﹒３％，佔中國外貿總值的７﹒３％。（ｌｃ）

