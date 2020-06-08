【外儲回升】中國５月外儲增１０２億美元，連升兩個月

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至５月末，外匯儲備規模為３１０１７

億美元，較４月末上升１０２億美元，為連續第二個月增加，４月為按月增３０８億美元。



＊外匯局：美元指數小跌，主要國家資產價格上漲＊



國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，５月中國外匯市場運行穩定，外匯供求基本平衡。

國際市場上美元指數小幅下跌，主要國家資產價格有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜

合作用，當月外匯儲備規模小幅上升。

王春英稱，往前看，中國經濟潛力足、韌性強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有改

變，將繼續支持外匯儲備規模總體穩定。



＊分析：國際資本流入有助外儲穩定＊



民生銀行首席研究員溫彬認為，人民幣資產受到國際投資者青睞是外儲上升的原因之一。５

月北向資金淨流入超過３００億元（人民幣．下同）；根據中央結算的數據，５月末，境外機構

托管的人民幣債券面額達到２﹒１１萬億元，環比增加１１１９億元，自２０１８年１１月以來

已經連續１８個月增長。

溫彬指，下階段，中國外匯儲備規模具有穩定的基礎，經濟長期向好將對外匯儲備規模的穩

定形成支撐。人民幣資產仍受國際投資者青睞，僅６月前５個交易日，北向資金就淨流入超過

２４０億元，國際資本流入有助於跨境資金平衡，也有利於外匯儲備規模保持穩定。（ｌｃ）

