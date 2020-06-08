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08/06/2020 09:00

【外儲回升】中國５月外儲增１０２億美元，連升兩個月

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，截至５月末，外匯儲備規模為３１０１７
億美元，較４月末上升１０２億美元，為連續第二個月增加，４月為按月增３０８億美元。

＊外匯局：美元指數小跌，主要國家資產價格上漲＊

　　國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，５月中國外匯市場運行穩定，外匯供求基本平衡。
國際市場上美元指數小幅下跌，主要國家資產價格有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜
合作用，當月外匯儲備規模小幅上升。
　　王春英稱，往前看，中國經濟潛力足、韌性強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有改
變，將繼續支持外匯儲備規模總體穩定。

＊分析：國際資本流入有助外儲穩定＊

　　民生銀行首席研究員溫彬認為，人民幣資產受到國際投資者青睞是外儲上升的原因之一。５
月北向資金淨流入超過３００億元（人民幣．下同）；根據中央結算的數據，５月末，境外機構
托管的人民幣債券面額達到２﹒１１萬億元，環比增加１１１９億元，自２０１８年１１月以來
已經連續１８個月增長。
　　溫彬指，下階段，中國外匯儲備規模具有穩定的基礎，經濟長期向好將對外匯儲備規模的穩
定形成支撐。人民幣資產仍受國際投資者青睞，僅６月前５個交易日，北向資金就淨流入超過
２４０億元，國際資本流入有助於跨境資金平衡，也有利於外匯儲備規模保持穩定。（ｌｃ）

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