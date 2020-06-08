【新冠肺炎】全國昨新增確診４宗及無症狀感染２例，均由境外輸入

《經濟通通訊社８日專訊》據國家衛健委最新通報，６月７日０－２４時，全國報告新增新

型冠狀病毒肺炎確診病例４例，均為境外輸入病例（四川３例，上海１例）；無新增死亡病例；

新增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治愈出院病例９例，解除醫學觀察的

密切接觸者４７９人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例６３例（無重症病例），現有疑似病例４例。累計確診病例１７８０

例，累計治愈出院病例１７１７例，無死亡病例。

截至６月７日２４時，全國報告現有確診病例６５例（無重症病例），累計治愈出院病例

７８３４１例，累計死亡病例４６３４例，累計報告確診病例８３０４０例，現有疑似病例４例

。累計追蹤到密切接觸者７４７０６６人，尚在醫學觀察的密切接觸者３２３２人。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５９４例。其中，香港特別行政區１１０６例（出院

１０４９例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院４５例），台灣地區４４３例（出院

４３０例，死亡７例）。



＊新增無症狀感染者２例，均為境外輸入＊



３１個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者２例（均為境外輸

入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察３７例（境外輸入１例）；尚在醫學觀察無症狀

感染者２０１例（境外輸入４４例）。（ｗｌ）

