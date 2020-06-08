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08/06/2020 09:05

【新冠肺炎】全國昨新增確診４宗及無症狀感染２例，均由境外輸入

　　《經濟通通訊社８日專訊》據國家衛健委最新通報，６月７日０－２４時，全國報告新增新
型冠狀病毒肺炎確診病例４例，均為境外輸入病例（四川３例，上海１例）；無新增死亡病例；
新增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治愈出院病例９例，解除醫學觀察的
密切接觸者４７９人，重症病例與前一日持平。
　　境外輸入現有確診病例６３例（無重症病例），現有疑似病例４例。累計確診病例１７８０
例，累計治愈出院病例１７１７例，無死亡病例。
　　截至６月７日２４時，全國報告現有確診病例６５例（無重症病例），累計治愈出院病例
７８３４１例，累計死亡病例４６３４例，累計報告確診病例８３０４０例，現有疑似病例４例
。累計追蹤到密切接觸者７４７０６６人，尚在醫學觀察的密切接觸者３２３２人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５９４例。其中，香港特別行政區１１０６例（出院
１０４９例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院４５例），台灣地區４４３例（出院
４３０例，死亡７例）。

＊新增無症狀感染者２例，均為境外輸入＊

　　３１個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者２例（均為境外輸
入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察３７例（境外輸入１例）；尚在醫學觀察無症狀
感染者２０１例（境外輸入４４例）。（ｗｌ）

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