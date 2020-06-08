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即市新聞

08/06/2020 10:02

【聚焦人幣】人幣中間價六連升，即期開市續升５６點暫創１個月高

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民幣中間價連續六日上揚，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５６
點子，報７﹒０８１０，暫創逾一個月新高；上個交易日即期匯率收盤報７﹒０８６６。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８８２，較上個交易日升８３點子，連
續第六個交易日走升，５月２１日以來逾半個月高，上個交易日報７﹒０９６５。

＊中國外儲連升兩個月＊

　　得益國際資本流入，５月末，中國外匯儲備規模為３１０１７億美元，較４月末上升１０２
億美元，為連續第二個月增加。國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，中國經濟潛力足、韌性
強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有改變，將繼續支持外匯儲備規模總體穩定。
　　上周五（５日）公布的美國５月非農就數據意外改善，提振了對經濟復甦的預期，從而降低
了對美元的避險需求。ＡｘｉＣｏｒｐ首席全球市場策略師Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｉｎｎｅｓ最新點
評稱，上周Ｇ１０貨幣中除日元和瑞郎外其他貨幣相對美元均上漲，說明市場風險情緒全面提升
，短期美元或繼續保持疲軟。
　　有一外資行交易員表示，當前全球股市反彈顯示避險情緒有所消退，美元指數也持續下跌，
若無超預期事件發生，美指料維持偏弱態勢，大幅反彈概率不大，從理論上支撐人民幣走升。（
ｊｔ）

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