【新冠肺炎】中國停７７國債務償還，向世衛捐５０００萬美元現匯

《經濟通通訊社８日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，同時亦引發了席捲世界

的政治風暴，世衛面對解散危機，中國更成「眾矢之的」。國新辦昨日（７日）在記者會上發表

《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，白皮書指中國在全力做好疫情防控的同時，完善疫情

資訊發布機制，有效回應了公眾關切；中國感謝國際社會對中國抗疫給予的寶貴支持，並積極回

饋國際社會。白皮書呼籲，團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。

外交部副部長馬朝旭會上表示，中國力所能及地向國際社會提供人道主義援助，積極參與並

落實二十國集團（Ｇ２０）緩債倡議，已宣布７７個有關發展中國家可暫停債務償還。馬又表示

，中國將提供２０億美元（折合約１５５億港元）援助的承諾，包括提供抗疫物資援助、支持有

關國家疫後經濟社會恢復發展、雙邊援助，以及多邊捐贈，同時向世衛分兩批提供了５０００萬

美元（折合約３﹒８８億港元）的現匯援助，並向全球疫苗聯盟等國際組織捐贈等。

國新辦主任徐麟表示，中國第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情資

訊，分享新冠病毒全基因組序列資訊和新冠病毒核酸檢測引物探針序列資訊，為全球抗疫提供了

基礎性支持。他指出，在中國疫情防控形勢最嚴峻的時候，國際社會給予了中國人民寶貴支持和

援助，中國對此深表感謝；面對疫情在全球持續蔓延，中國積極同國際社會開展合作交流，分享

疫情資訊和抗疫經驗，為全球抗疫貢獻中國方案、中國力量。

徐麟又批評，有些外國政客和傳媒在病毒源頭問題上搞「有罪推定」，把病毒「標籤化」、

將疫情政治化，炒作「中國源頭論」、「中國隱瞞論」、「中國責任論」等論調，引起中國人民

強烈憤慨，中國媒體必須也必然會作出回應，正本清源、明辨是非。



＊白皮書：共產黨領導人民奮勇抗疫＊



白皮書特別指出，面對複雜形勢和嚴峻挑戰，在中國共產黨領導下，中國人民奮勇抗疫，付

出巨大代價和犧牲，取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，取得疫情防控阻擊戰重大戰略

成果。中國抗疫的艱辛歷程，是１４億中國人民刻骨銘心的共同記憶，中國人民將永遠銘記這段

歷史。

有外媒記者提問，中國抗疫期間是否過度強調黨和政府的作用，而忽略人民的付出，徐麟回

應，中共總書記習近平說過，人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切

代價，正是在中共領導下，中國人民萬眾一心，疫情防控才取得重大勝利，但徐又補充人民的主

體作用在這次抗疫過程中發揮重要作用。（ｅｙ）

