【新冠肺炎】中國籲勿往澳洲旅遊，澳副總理稱種族暴力指控無根據

《經濟通通訊社８日專訊》中國文化和旅遊部上周五（５日）表示，由於新型冠狀病毒肺炎

疫情影響，建議中國遊客切勿前往澳洲旅遊，因當地對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現

象明顯上升。根據澳洲統計局數據，中國是澳洲最大的遊客來源地，２０１８年有超過１４３萬

遊客從中國來訪，佔該國國際遊客總數的約１５％。

澳洲副總理麥科馬克對此表示，中國對澳洲的指責是基於「虛假信息」，因為澳洲邊境目前

仍處於關閉狀態，沒有遊客，所以「澳洲對遊客進行種族主義攻擊」這一論述具爭議性。麥科馬

克補充，澳洲文化包容且尊重他人，中國人民知道這裡是旅遊的好地方。來自在野黨的澳洲工黨

議員克萊爾則表示，疫情期間種族傷害的確有上升，但澳洲仍然是世界上最安全的國家之一。

中澳關係過往一直良好，但在疫情蔓延期間急轉直下，原因是澳洲近期在國際上帶頭呼籲就

病毒源頭展開調查。中國商務部日前宣布，對澳洲進口的大麥徵收稅率分別為７３﹒６％的反傾

銷稅和６﹒９％的反補貼稅，中國海關暫停受理澳洲４家輸華肉類企業的肉類產品進口申報，４

家公司的肉類出口約佔澳洲對華牛肉出口總量的３５％。盡管中國官方強調上述舉措非政治決定

，但外界仍質疑中國是在懲罰澳洲。（ｅｙ）

