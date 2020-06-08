【京東招股】京東：美國若無法檢查審計情況，公司或從美股退市

《經濟通通訊社８日專訊》網易（０９９９９）早前提示，美國《外國公司問責法案》生效

後，若公司未能及時滿足美國公眾公司會計監督委員會的檢查要求，可能會被從納斯達克除牌，

但招股表現仍然標青。

京東（０９６１８）今日在港公布招股詳情，招股書的風險因素表述亦提到了相似內容。京

東指出，《外國公司問責法案》正式通過後，若財務報表連續三年不受公開公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）檢查，美國證交會（ＳＥＣ）將禁止公司於美國上市或進行「場外交易」，可能

會引發投資者的不確定性，京東美股的市場價格可能會受到不利影響。京東進一步指出，倘若公

司未有解決問題以及時滿足ＰＣＡＯＢ的檢查要求，有可能被退市。

值得留意的是，京東指出，由於ＰＣＡＯＢ無法對中國的審計師進行檢查，使得公司或喪失

ＰＣＡＯＢ檢查的「裨益」，暗示京東願意讓美國檢查公司財報的審計情況，公司是兩國政策衝

突的受害者。京東稱，與其他境外審計師相比，公司難以評估中國審計機構或審計質素控制程序

在美國的有效性，令投資者對公司財報質素失去信心。

另外，近期有媒體報道稱美國政府或會審議限制或禁止中國公司進入美國資本市場，京東指

出，若任何該等審議成為現實，由此訂立的法律或會對於美國上市的中國發行人股票業績造成重

大不利影響。（ｅｙ）

