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08/06/2020 16:16

【貿易再戰】外交部：支持全面禁止核試驗條約，促美方恪守承諾

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外交部發言人華春瑩於例行發布會上表示，其此前已就美方
內部討論重啟核試驗問題表達嚴重關注。中方支持《全面禁止核試驗條約》組織名人小組聲明，
敦促美方切實承擔起應盡的義務，恪守「暫停核試驗」承諾，維護條約的宗旨和目標。中方也希
望美方認真傾聽國際社會呼聲，多做有助於國際核裁軍與核不擴散體系的事，不要在破壞全球戰
略穩定的道路上越走越遠。（ｗｌ）

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