【數據前瞻】機構料５月ＣＰＩ重回「２」時代，ＰＰＩ通縮加深

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於本周三（１０日）公布５月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據

，並最晚於６月１５日發布Ｍ２和新增貸款、社融數據。據《路透》綜合逾４０家機構預估中值

顯示，隨著食品價格進一步下行，內地５月ＣＰＩ有望重回「２」時代，ＣＰＩ同比漲幅將從４

月的３﹒３％進一步回落至２﹒７％；ＰＰＩ通縮還將進一步加深，同比跌幅從４月的３﹒１％

擴大至３﹒３％。

華創證券宏觀研究團隊指出，５月豬肉和蔬菜價格環比跌幅均接近歷史極值，豬肉下跌

１０％，蔬菜價格下跌１３％，菜籃子價格整體大跌嚴重拖累ＣＰＩ走勢。同時，５月國際原油

價格仍未回到國內成品油調控地板價之上，國內油價未能跟隨國際現貨上行，居住水電燃料項和

交通工具燃料項環比上漲可能性不大。

ＰＰＩ方面，中信證券宏觀研究團隊表示，基本上可以確定ＰＰＩ同比將在５月份見底，此

後隨著油價和國內工業需求的強勁，ＰＰＩ將在負值逐步收窄。



＊Ｍ２同比增速料升至１１﹒３％＊



與此同時，機構預測５月新增人民幣貸款預計為１﹒５萬億元人民幣，較上月有所回落，但

較去年同期依舊有近三成的增幅；Ｍ２同比增速料在１１﹒３％，較上月略升。同時，在地方政

府債發行創新高的背景下，５月社融增量有望達到３萬億元，略低於上月的３﹒０９萬億元人民

幣，但較去年同期增幅超七成。（ｗｌ）

