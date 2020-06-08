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08/06/2020 14:25

【ＦＯＣＵＳ】「韓流」神話破滅，揭三大深遠影響

　　【ＦＯＣＵＳ】有「百年難遇政治奇才」之稱的韓國瑜，成功反轉「鐵綠」高雄僅１年５個
月後，上周六（６日）即隨近９４萬張選民同意票，成為台灣史上首名遭罷免的直轄市長。
　　１月總統大選、６月罷韓公投見證「韓流」神話「先見衰、再而竭」，牽動藍綠版圖大執位
；更深遠的影響恐有三：台海局勢再添變量；新世代「唯金錢」價值觀漸ｏｕｔ；侵侵、拜登為
保１１月大選勝算，互打民粹牌勢升級。
　
＊民進黨「民意牌」更得心應手＊
　
　　原屬國民黨邊緣人物的韓國瑜，２０１８年憑「韓流」異軍突起成功反轉「鐵綠」高雄，問
鼎市長；去年１０月並更上層樓「請假」出戰總統大選。儘管高呼堅拒一國兩制「除非
ｏｖｅｒ　ｍｙ　ｄｅａｄ　ｂｏｄｙ」，但仍難敵主打「芒果乾（亡國感）」的蔡英文而敗北

　　另一邊廂，由「罷韓四君子」推動的罷韓行動（理由包括中途參選總統荒廢市政、滿意度包
尾各市縣首長、發表性別歧視言論等），經歷第一階段提議、第二階段聯署，於上周六駛入直路
，９３﹒９萬名高雄選民投票同意罷免韓國瑜，超過其當選市長的８９﹒２萬票，令韓國瑜成為
台灣史上首名遭罷免的直轄市長。
　　罷韓過關，重創本就「家道中落」的國民黨，不單俗稱藍綠分界線的濁水溪以南，僅剩雲林
縣、嘉義市兩據點，接下來的高雄市長補選由民進黨勝出幾無懸念；更凸顯民進黨的「民意牌」
「反親中牌」更趨得心應手。
　　代表大陸鷹派聲音的《環球時報》總編輯胡錫進就指，罷韓只是大格局下的「小打小鬧」，
大陸愈來愈有能力讓台當局因為背叛中華民族而付出毀滅性代價。「即使我們不動聲色，這樣的
能力也會轉化成實際的強大壓力，讓台當局的賣國政策最終彎曲、崩潰。」
　
＊「發大財」實用主義難以為繼＊
　
　　藍綠版圖再執位（民進黨風頭更盛、國民黨日漸式微、民眾黨間接得利），令台海局勢增添
變量之外，高喊「高雄發大財」的韓國瑜最終遭選民罷免，亦顯示政治人物亂開期票，與新世代
不再唯金錢、短利至上的價值觀格格不入。
　　一場肺疫加速暴露熱錢催谷的ＧＤＰ繁榮掩蓋下的貧富懸殊、社會不公。無論是罷韓通過，
還是源起花旗國的種族示威蔓延全球，各國各地政府面臨的改革呼聲－－發大財的實用主義難以
為繼，更多公平正義、作為人的價值、社區自然和諧共處……方具真正感召力。
　　另一方面，被藍營批評為「政治報復」的罷韓行動，並證庶民、草根的力量不容忽視。「韓
流」神話破滅，下一個又會否輪到「特朗普神話」？
　　深諳民粹力量的侵侵，上周前往觀摩ＳｐａｃｅＸ火箭發射時就高喊「讓美國再次偉大，愛
非裔美國人、愛黑人！」，並指責１９９４年（拜登時任參議院司法委員會主席）通過的犯罪法
案「對黑人來說是大規模的監禁」等，都被指是蓄意的選舉策略。而對拜登而言，爭取底層、年
輕、黑人選民支持，同將是１１月總統大選的勝負關鍵，攪動包括反華在內民粹勢在必行。

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