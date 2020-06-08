【ＦＯＣＵＳ】「韓流」神話破滅，揭三大深遠影響

【ＦＯＣＵＳ】有「百年難遇政治奇才」之稱的韓國瑜，成功反轉「鐵綠」高雄僅１年５個

月後，上周六（６日）即隨近９４萬張選民同意票，成為台灣史上首名遭罷免的直轄市長。

１月總統大選、６月罷韓公投見證「韓流」神話「先見衰、再而竭」，牽動藍綠版圖大執位

；更深遠的影響恐有三：台海局勢再添變量；新世代「唯金錢」價值觀漸ｏｕｔ；侵侵、拜登為

保１１月大選勝算，互打民粹牌勢升級。



＊民進黨「民意牌」更得心應手＊



原屬國民黨邊緣人物的韓國瑜，２０１８年憑「韓流」異軍突起成功反轉「鐵綠」高雄，問

鼎市長；去年１０月並更上層樓「請假」出戰總統大選。儘管高呼堅拒一國兩制「除非

ｏｖｅｒ ｍｙ ｄｅａｄ ｂｏｄｙ」，但仍難敵主打「芒果乾（亡國感）」的蔡英文而敗北

。

另一邊廂，由「罷韓四君子」推動的罷韓行動（理由包括中途參選總統荒廢市政、滿意度包

尾各市縣首長、發表性別歧視言論等），經歷第一階段提議、第二階段聯署，於上周六駛入直路

，９３﹒９萬名高雄選民投票同意罷免韓國瑜，超過其當選市長的８９﹒２萬票，令韓國瑜成為

台灣史上首名遭罷免的直轄市長。

罷韓過關，重創本就「家道中落」的國民黨，不單俗稱藍綠分界線的濁水溪以南，僅剩雲林

縣、嘉義市兩據點，接下來的高雄市長補選由民進黨勝出幾無懸念；更凸顯民進黨的「民意牌」

「反親中牌」更趨得心應手。

代表大陸鷹派聲音的《環球時報》總編輯胡錫進就指，罷韓只是大格局下的「小打小鬧」，

大陸愈來愈有能力讓台當局因為背叛中華民族而付出毀滅性代價。「即使我們不動聲色，這樣的

能力也會轉化成實際的強大壓力，讓台當局的賣國政策最終彎曲、崩潰。」



＊「發大財」實用主義難以為繼＊



藍綠版圖再執位（民進黨風頭更盛、國民黨日漸式微、民眾黨間接得利），令台海局勢增添

變量之外，高喊「高雄發大財」的韓國瑜最終遭選民罷免，亦顯示政治人物亂開期票，與新世代

不再唯金錢、短利至上的價值觀格格不入。

一場肺疫加速暴露熱錢催谷的ＧＤＰ繁榮掩蓋下的貧富懸殊、社會不公。無論是罷韓通過，

還是源起花旗國的種族示威蔓延全球，各國各地政府面臨的改革呼聲－－發大財的實用主義難以

為繼，更多公平正義、作為人的價值、社區自然和諧共處……方具真正感召力。

另一方面，被藍營批評為「政治報復」的罷韓行動，並證庶民、草根的力量不容忽視。「韓

流」神話破滅，下一個又會否輪到「特朗普神話」？

深諳民粹力量的侵侵，上周前往觀摩ＳｐａｃｅＸ火箭發射時就高喊「讓美國再次偉大，愛

非裔美國人、愛黑人！」，並指責１９９４年（拜登時任參議院司法委員會主席）通過的犯罪法

案「對黑人來說是大規模的監禁」等，都被指是蓄意的選舉策略。而對拜登而言，爭取底層、年

輕、黑人選民支持，同將是１１月總統大選的勝負關鍵，攪動包括反華在內民粹勢在必行。

