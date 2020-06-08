【新冠肺炎】政府容許４８０間上市公司管理層申請強制檢疫豁免

《經濟通通訊社８日專訊》政府今日公布，容許部分在聯交所上市公司的董事或行政人員在

符合指定資格，以及受既定配額限制下，可申請豁免他們從內地來香港時的強制檢疫安排。

新機制涵蓋在聯交所上市並已納入恆生指數、恆生中國企業指數或恆生綜合大型、中型或小

型股指數的公司。這些公司佔在港上市公司總市值約９５％，其董事或行政人員如（ｉ）因必要

的業務活動由內地前往香港；或（ｉｉ）完成必要的業務活動後從內地返回香港，並在符合一些

指定資格下，可申請豁免強制檢疫安排。



＊涉及上市公司約４８０間＊



今日有報章引述財經事務及庫務局局長許正宇章表示，合資格公司現時大約有４８０間，以

合資格公司每月可以為兩名管理層申請豁免，即最多涉及９００多人。許正宇相信新機制有助在

港上市並具規模的企業在急速變化的市場環境以及充滿挑戰的營商情況下，更具彈性地維持正常

業務運作。

《若干到港人士強制檢疫規例》（第５９９Ｃ章）（《規例》）將生效至７月７日。根據《

規例》，政務司司長如信納某人或某類別人士的行程，對關乎符合香港經濟發展利益的業務活動

等目的屬必要，可豁免該人或該類別人士接受強制檢疫。



＊停留時間應減至最低＊



在任何一個曆月內，每間合資格上市公司只可提名最多兩名人士申請豁免。行程必須是為了

進行與上市公司必要運作有關的公務。獲豁免人士停留在香港的時間及停留在內地的時間應減至

最低。就從內地來香港的合資格董事或行政人員而言，除非受實際情況（包括交通）所限，他們

抵達香港的日期不應早於進行相關必要業務活動的日期的前一天。就從內地返回香港的合資格董

事或行政人員而言，除非受實際情況（包括交通）所限，否則抵達香港的日子不應遲於完成相關

必要業務活動後的第一天。（ｃｌ）

