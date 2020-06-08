【國安立法】張曉明：一定程度認同中央出手是反對派迫出來

《經濟通通訊社８日專訊》政府今日舉辦《基本法》頒布３０周年網上研討會，國務院港澳

辦副主任張曉明表示，香港局勢的發展變化已經到了前領導人鄧小平所講：「非中央出手不行的

地步」，中央出手處理香港的國安立法，既是勢在必行和理所當然，也是現實政治下的必然選擇

。他又指，一定程度認同有人所述，今次中央出手是反對派及激進勢力迫出來，批評他們把中央

的克制忍讓，當作軟弱可欺，「做得太過份了」。



＊在港國安機關將充分尊重獨立司法終審權＊



他又表示，中央維護國家安全的機關在香港設立的機構，將充分尊重香港的獨立司法權和終

審權。他強調所有相關立法、執行和司法行為，將切實保障香港居民依法享有各種權利和自由，

符合現代法治原則和精神，不會擴大打擊面、更不會羅織罪名，以及任意出入人罪。

對於一些謠言指國安機關可以在香港隨意抓人、送到內地受審等等，他認為這些都不值一駁

，國安機構在內地辦案都要嚴格依法辦事、有嚴格程序限制，反問為何到了香港會變得無拘無束

。



＊香港的主要問題是政治問題＊



張曉明又提到香港的主要問題不是經濟問題，也不是困擾基層民眾的住房就業等民生問題，

或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題，而是政治問題，「其中體現是，在建設一

個怎樣的香港這個根本問題上，存在嚴重分歧甚至對立。」

張曉明表示，反對派以及其背後的勢力企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成

外部勢力反華反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和壓制中國發展的棋子，這是影響「一國兩

制」全面準確實施和保持香港長期繁榮穩定的主要矛盾。

他相信「港區國安法」出台後，香港社會將可恢復安定，營商環境、投資環境會進一步改善

，中央對香港的支持力度，肯定會加大，包括大家關心的鞏固香港國際金融中心地位的問題，中

央會不遺餘力。（ｃｌ）

