旭輝集團（００８８４）折讓逾１％配股，籌近１２億元

《經濟通通訊社８日專訊》旭輝集團（００８８４）公布，以每股６﹒２８元配售１﹒８５
億股新股，集資約１１﹒６２億元。
該集團指，每股配售價較上周五（５日）收市價６﹒３６元折讓約１﹒２６％，而該批新股
佔擴大後股本約２﹒２８％，將配售予不少於６名獨立投資者，料不會有投資者成為主要股東。
該集團指，擬將集資所得用於項目開發及營運資金。（ｗｈ）
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