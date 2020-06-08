旭輝集團（００８８４）折讓逾１％配股，籌近１２億元

《經濟通通訊社８日專訊》旭輝集團（００８８４）公布，以每股６﹒２８元配售１﹒８５

億股新股，集資約１１﹒６２億元。

該集團指，每股配售價較上周五（５日）收市價６﹒３６元折讓約１﹒２６％，而該批新股

佔擴大後股本約２﹒２８％，將配售予不少於６名獨立投資者，料不會有投資者成為主要股東。

該集團指，擬將集資所得用於項目開發及營運資金。（ｗｈ）

