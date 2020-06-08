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即市新聞

08/06/2020 08:14

金瑞斯（０１５４８）分拆傳奇生物，派特別息１﹒１５億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》金瑞斯（０１５４８）公布，分拆傳奇生物於納斯達克全球市場
上市的最終發售價為每股美國存託股份２３元（美元．下同）（約１７８﹒２５港元），將透過
分派方式向股東宣派特別股息約１﹒１５億元。
　　該集團指，合資格股東按每持合資格買賣單位即２９５０股完整倍數股份，將有權就每單位
獲分派１股傳奇生物美國存託股份，亦可選擇收取相當於每股美國存託股份發售價的現金外，亦
可選擇收取部分美國存託股份及部分現金。
　　此外，持有超過合資格買賣單位完整倍數股份的合資格股東可按５００股的每個完整倍數收
取現金分派３０﹒２１元，而持有少於合資格買賣單位的合資格及非合資格股東只可按所持每
５００股收取的美國存託股份，收取現金分派３０﹒２１元，而持有少於５００股的股東將不獲
任何現金分派。該集團指，為符合資格獲得分派，所有股份過戶表格連同相關股票須於本月１９
日下午４時３０分前送達證券登記處。　

＊９３００萬元買傳奇１０４萬普通股＊

　　該集團指，傳奇生物自發售及私人配售所得款項淨額約３﹒９億元（約３０﹒３億港元），
如承銷商悉數行使選擇權購買額外美國存託股份，所得款項淨額約４﹒５４億元（約３５﹒２億
港元）。
　　此外，該集團以１２００萬元（約９３００萬港元）透過私人配售方式購買傳奇生物
１０４﹒３５萬股普通股。（ｗｈ）

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