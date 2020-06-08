《日入而息》金管局再入市，政府公布派錢安排，海洋公園周六重開

《今天重點》﹡金管局再入市沽售４２﹒６３億港元

﹡政府派一萬元６月２１日接受登記，最快７月８日發放；陳茂波料現金發放

計劃行政費不超過５億元

﹡邱騰華稱書展７月如期舉行，海洋公園將於本周六重開；海洋公園重開後不

受限聚令規管；邱騰華稱全數資助書展參展商上限１０萬，將推措施振興本

地旅遊；研雙邊「旅遊氣泡」安排，內地及澳門商討進展較具體

﹡海洋公園本周六重開推港人優惠，小童長者免費，成人７折入場

﹡政府容許４８０間上市公司管理層申請強制檢疫豁免

﹡本港新增一宗輸入確診個案，女患者由巴基斯坦返港

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ患前列腺癌，未來將減少發文全力治病



《即日市況》﹡舊經濟股續撐市，港股六連揚，全日微升６點收２４７７６



《深滬股市》﹡滬綜指半日收升０﹒２８％，地攤股熄火海南股又落鑊



《美元匯價》﹡聯儲量寬力度料減，短線美元應有補倉盤支持；歐元最新報１﹒１２７３

╱７４，日圓最新報１０９﹒３７╱３８



《公司業績》﹡廸生創建（００１１３）全年純利升５７％，連特別息派０﹒４７元



《公司資訊》﹡京東（０９６１８）美國若無法檢查審計情況，公司或從美股退市；京東啟

動新一輪物流大提速，續向低線城市布局；中銀香港推京東認購優惠，年息

劃一１﹒６８％

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）折讓７﹒７％配股，淨籌

２７１６萬元

﹡上海拉夏貝爾服飾（０６１１６）料Ａ股將被實施「退市風險警示」

﹡中國有贊（０８０８３）購買千萬股Ｇｕａｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ新Ａ類

股份

﹡中國醫療集團（０８２２５）喜恩卡片獲ＧＭＰ生產批准

﹡中銀香港（０２３８８）股東會本月底舉行，出席股東人數上限為１５０人

；中銀香港獲批人民幣兌柬埔寨瑞爾交易首家境外報價行；６月２１日起可

透過電子及分行登記領１萬

﹡北方礦業（００４３３）與債權人就償還近２億元達成和解

﹡金茂酒店（０６１３９）今早起短暫停牌，待發內幕消息

﹡威勝控股（０３３９３）附屬公司於南方電網招標項目奪逾１億元人幣合同

﹡恆地（０００１２）疫情令本港租金收入下跌一成，料本港樓市健康平穩發

展；冀大

家珍惜香港前途，「四叔」身體狀況很好

﹡國泰君安（０２６１１）擬採納Ａ股限制性股票激勵計劃

﹡捷利交易寶（０８０１７）五個月註冊用戶數量按年大增逾３８％

﹡淡水河谷礦區停產引發供應擔憂，鐵礦石期貨突破１００美元關口

﹡眾安（０６０６０）年內計劃再推出純保障型產品

﹡富途表示ｅＤＤＡ存入資金服務銀行增至１５間，最快５分鐘到帳

﹡智美體育（０１６６１）４０００萬元人民幣重新認購私募投資基金

﹡絲路物流控股（００９８８）董事長及總裁蔡建軍辭任

﹡匯豐表示致力推動中小企建立可持續營商模式，增強逆境應變能力

﹡恆生（０００１１）經電子渠道登記領取１萬，有機會獲額外１萬元

﹡匯豐本月２１起接受政府現金派發計劃申請

﹡大新銀行將特別安排全線分行開放予市民登記

﹡中國水務（００８５５）旗下公司成立合營公司開展城鄉供水一體化項目

﹡萊爾斯丹（００７３８）首財季零售業務總銷售按年跌３８％，料中期由盈

轉虧

﹡網易（０９９９９）丁磊攜快手啟直播帶貨首秀，圍繞「生活家」角色定位

﹡華津國際（０２７３８）古井廠房開始試產，冷軋設計年產量料增至１３５

萬噸



《國企紅籌》﹡五礦地產（００２３０）與母企就收購合營公司權益及注資附屬公司進行商

討

﹡保利置業集團（００１１９）首５個月合約銷售額按年下跌４﹒８％



《神州民企》﹡恆安國際（０１０４４）擬發３０億元人民幣短期融資券

﹡紫金礦業（０２８９９）擬斥近３９億元人民幣購西藏巨龍銅業五成股權

﹡澳優（０１７１７）與中南大學聯合建立中部母乳庫，持續投入母乳研究



《中國要聞》﹡工信部表示年底國內５Ｇ手機出貨量將達到１﹒８億部

﹡中興與衡道病理合作，啟動首張５Ｇ技術病理診斷服務

﹡廣百股份停牌，擬收購友誼集團１００％股權

﹡廣交會下周一網上舉辦，中國企業參展產品１８０萬件

﹡人行發徵求意見稿，擬加強支付受理終端管理；人行徵信中心夥三家商業銀

行成立應收賬融資服務品台；人行列廉潔交往負面清單，明示禁令劃紅線

﹡上海直播運營機構數量半年增長４０倍

﹡長三角地區５月銀行理財收益、發行量雙雙下降

﹡長江經發集團董事長池洪任長三角上海投資公司董事長

﹡內地５月鐵路發送貨物２﹒９９億噸，增３﹒９％

﹡內地民航單日運輸旅客量破百萬，恢復至疫情前６０％

﹡安聯尋求中國保險資管牌照，冀明年上半年啟動該業務

﹡逆回購利率持平，未續作ＭＬＦ，淨回籠３８００億

﹡美國對中國光伏電池３３７案作終裁，認定產品不侵權

﹡中芯國際交回科創板首輪問詢，６大類２９個問題

﹡人行潘功勝稱海南自貿港金融政策設計應遵循三項原則；探索擴大海南居民

個人用匯自主權

﹡邱騰華稱不會視海南設自貿港為零和遊戲，樂見其成

﹡海南已開始實行對企業和個人減免所得稅的政策

﹡海南省委書記表示已有超過１０萬人到海南就業創業；海南不能成為房地產

的加工廠；海南自貿港全島封關後最重要是防走私；海南要建全球唯一社會

主義制度自貿港，堅持黨的領導

﹡商務部表示海南年內要制定中國第一張跨境服貿負面清單

﹡發改委表示海南自貿港與香港互補大於競爭

﹡中國聯通與華為簽「空天地一體化」合作協議

﹡天貓６１８表現遠超預期，總指揮：受惠報復性消費

﹡螞蟻金服成立數據庫業務獨立公司，年內發布重大版本升級

﹡外交部表示支持全面禁止核試驗條約，促美方恪守承諾

﹡外媒表示美封殺升級見效，華為晶片庫存僅可撐到明年初

﹡興業銀行推１０億「節水貸」，撐長江經濟帶綠色發展

﹡武漢市人大常委會原副主任孫應征涉嚴重違紀受查

﹡微信支付表示５月全國小商家交易筆數環比首二月增５﹒１倍

﹡機構料５月ＣＰＩ重回「２」時代，ＰＰＩ通縮加深

﹡上海發布新能源補貼辦法，減少光伏補貼

﹡乘聯會表示５月廣義乘用車零售銷量同比增長１﹒９％



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％報１１６１０﹒３２點，連揚六日

﹡從韓流神話走到政途重創，高雄市長韓國瑜高票被罷免



《其他消息》﹡許正宇稱不擔心美國制裁會影響香港作為橋樑角色；同心實現新常態下經濟

復甦，冀金融界撐立法；已有逾八成中小型經紀行申請證券業資助計劃

﹡管浩鳴稱陳同佳赴台自首意向未變

﹡信保局百分百信用限額提升計劃上限增至１億元

﹡政府派一萬元６月２１日接受登記，最快７月８日發放

﹡陳茂波料現金發放計劃行政費不超過５億元

﹡報道指逾半僱主已申請「保就業」計劃

﹡林鄭月娥稱立法是合情合理，亦應得到廣大市民支持

﹡何志平即將出獄，料羈留待遣返

﹡聶德權稱公務員有雙重身份，工會稱未曾聽聞促交代；公務員考慮政策時不

能單從特區的本位出發

﹡社保基金會計畫於半年內減持交行不超過７﹒４３億股Ａ股

﹡邱騰華稱全數資助書展參展商上限１０萬，將推措施振興本地旅遊；研雙邊

「旅遊氣泡」安排，內地及澳門商討進展較具體

﹡信保局推「百分百信用限額提升計劃」加強支援出口商

﹡梁君彥出招防搗亂，議員儲物櫃日後不能上鎖

﹡海洋公園本周六重開推港人優惠，小童長者免費，成人７折入場

﹡張曉明稱一定程度認同中央出手是反對派迫出來

﹡零售業資助計劃已批出約５０億元資助近６﹒２萬商戶

﹡一手新盤帶動，十大屋苑周末成交增加

﹡世邦魏理仕表示香港蟬聯全球房價最高城市

﹡Ｂｌｕｅ表示保險申請數目持續上升，料次季表現理想；Ｂｌｕｅ向特定受

疫情影響行業人士提供共１億元人壽保額保障

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ患前列腺癌，未來將減少發文全力治病

﹡報道指虛銀不滿匯豐ｅＤＤＡ轉帳收費高，銀公不評論

﹡會計師公會向兩名會計師及一間執業法團罰款，涉天然乳品帳目

﹡深股通額度全日流走２﹒８４億元；滬股通額度全日用逾２１億元，陸股通

淨流入逾６億元

﹡證監會表示波多馬克因違反《財政資源規則》被罰款８０萬元



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗輸入確診個案，女患者由巴基斯坦返港

﹡中國籲勿往澳洲旅遊，澳副總理稱種族暴力指控無根據

﹡內地要求擴大病毒核酸檢測範圍，動態調整策略和人群

﹡外交部表示美方應拿出中國破壞西方國家研發疫苗的證據

﹡新西蘭將解除出入境管制外所有抗疫措施

﹡澳門旅遊局表示澳門人遊澳門計劃仍在與業界商討中

﹡宏利表示除非抗疫上有大突破，否則美國將會面對挑戰

﹡邱騰華稱書展７月如期舉行，海洋公園將於本周六重開；海洋公園重開後不

受限聚令規管

﹡南華早報表示香港將放寬對部分企業管理人士的隔離規定

﹡政府容許４８０間上市公司管理層申請強制檢疫豁免

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