佳兆業美好（２１６８）擬先舊後新折讓１０％配股，淨籌４﹒５億

《經濟通通訊社９日專訊》佳兆業美好（０２１６８）擬以先舊後新形式，向不少於六名獨
立第三方配售１４００萬股，每股３２﹒５５元，較昨日收市價３６﹒１５元折讓９﹒９６％，
佔擴大後股本９﹒０９％。
所得款項淨額約４﹒５１億元，擬用作日後機遇出現時的潛在業務發展或投資、一般營運資
金及一般企業用途。集團暫擬投資與其核心業務相關之業務或目標，但尚未確定任何特定投資或
收購目標。（ｎｓ）
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