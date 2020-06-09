佳兆業美好（２１６８）擬先舊後新折讓１０％配股，淨籌４﹒５億

《經濟通通訊社９日專訊》佳兆業美好（０２１６８）擬以先舊後新形式，向不少於六名獨

立第三方配售１４００萬股，每股３２﹒５５元，較昨日收市價３６﹒１５元折讓９﹒９６％，

佔擴大後股本９﹒０９％。

所得款項淨額約４﹒５１億元，擬用作日後機遇出現時的潛在業務發展或投資、一般營運資

金及一般企業用途。集團暫擬投資與其核心業務相關之業務或目標，但尚未確定任何特定投資或

收購目標。（ｎｓ）

