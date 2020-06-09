【企業盈警】ＰＦ（０８２２１）料全年盈轉虧最少６３０萬元

《經濟通通訊社９日專訊》ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）公布，該公司指相較截至２０

１９年３月３１日止年度的純利約２２００萬元，預期全年將錄得不少於約６３０萬元的虧損淨

額。

該公司董事會認為，上述本年度虧損主要是由於年內業務環境充滿挑戰導致來自配售及包銷

活動的收費及佣金收入減少所致。

該公司料６月底刊發本年全年業績。（ｋｓ）

