港股升幅擴大至逾２００點，突破２５０００

《經濟通通訊社９日專訊》外圍股市造好，港股開市後不久升幅擴大，最新報２５０１４，

升２３７點或升０﹒９６％，主板成交１２１﹒０３億元。國企指數報１０１１３，升

１﹒０５％或升１０４點。

即月期指新報２４９４８，升２０３點，低水６７點。即月國指期貨報１００６２，升９６

點，低水５２點。

上證綜合指數報２９４４，升６點或升０﹒２２％，成交３５１﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１１２３８，升２２點或升０﹒２０％，成交５０１﹒１４億元人民幣。

蒙牛乳業（０２３１９）發盈警，惟股價不跌反升，最新升５﹒８２％，報３０﹒９００元

；成交約３５２萬股，涉資１﹒０７億元。該股為升幅最大恆指成分股。

重磅股方面，港交所（００３８８）報２９５﹒８元升１﹒０３％，騰訊（００７００）報

４３０元無升跌，中移動（００９４１）報５５元升１﹒９５％，友邦（０１２９９）報

７３﹒３５元升１﹒５２２％。

納指創上市新高，科網股個別發展，美團點評（０３６９０）報１５４﹒５元跌０﹒１９４

％，小米集團（０１８１０）報１３﹒１６元升２﹒３３％，阿里巴巴（０９９８８） ２

１２元升０﹒１９％。



表列十大上升恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒９００元 升５﹒８２２％

吉利汽車（００１７５） １２﹒３４０元 升３﹒１７７％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒９００元 升２﹒８８３％

中國人壽（０２６２８） １６﹒７６０元 升２﹒８２２％

萬洲國際（００２８８） ６﹒８４０元 升２﹒３９５％

中國旺旺（００１５１） ５﹒９２０元 升２﹒２４５％

創科實業（００６６９） ７６﹒０５０元 升２﹒１４９％

中國移動（００９４１） ５５﹒１００元 升２﹒１３２％

銀河娛樂（０００２７） ５６﹒４００元 升１﹒９８９％

中信股份（００２６７） ８﹒０６０元 升１﹒７６８％

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（ｅｃ）

