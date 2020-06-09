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09/06/2020 09:42

港股升幅擴大至逾２００點，突破２５０００

　　《經濟通通訊社９日專訊》外圍股市造好，港股開市後不久升幅擴大，最新報２５０１４，
升２３７點或升０﹒９６％，主板成交１２１﹒０３億元。國企指數報１０１１３，升
１﹒０５％或升１０４點。
　　即月期指新報２４９４８，升２０３點，低水６７點。即月國指期貨報１００６２，升９６
點，低水５２點。
　　上證綜合指數報２９４４，升６點或升０﹒２２％，成交３５１﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１１２３８，升２２點或升０﹒２０％，成交５０１﹒１４億元人民幣。
　　蒙牛乳業（０２３１９）發盈警，惟股價不跌反升，最新升５﹒８２％，報３０﹒９００元
；成交約３５２萬股，涉資１﹒０７億元。該股為升幅最大恆指成分股。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）報２９５﹒８元升１﹒０３％，騰訊（００７００）報
４３０元無升跌，中移動（００９４１）報５５元升１﹒９５％，友邦（０１２９９）報
７３﹒３５元升１﹒５２２％。
　　納指創上市新高，科網股個別發展，美團點評（０３６９０）報１５４﹒５元跌０﹒１９４
％，小米集團（０１８１０）報１３﹒１６元升２﹒３３％，阿里巴巴（０９９８８）　　　２
１２元升０﹒１９％。

　　表列十大上升恆指成份股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　３０﹒９００元　　　升５﹒８２２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒３４０元　　　升３﹒１７７％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３３﹒９００元　　　升２﹒８８３％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１６﹒７６０元　　　升２﹒８２２％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒８４０元　　　升２﹒３９５％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　５﹒９２０元　　　升２﹒２４５％
　　創科實業（００６６９）　　　７６﹒０５０元　　　升２﹒１４９％
　　中國移動（００９４１）　　　５５﹒１００元　　　升２﹒１３２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５６﹒４００元　　　升１﹒９８９％
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒０６０元　　　升１﹒７６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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