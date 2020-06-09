《盤後部署》港股短期升勢過急或借勢調整，料２３８００有支持

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股繼續炒上，聯儲局放寬中小企抗疫貸款條款，加上市場

繼續憧憬歐美經濟活動重啟，刺激納指盤中一度破頂。港股今日亦開升１２９點報２４９０６點

，之後受大摩唱好的賭股走高，吉利（００１７５）憑著利好消息迎頭趕上，加上舊經濟股如本

地地產、銀行及保險等板塊繼續熱炒，帶動港股最高見２５２５３點升４７７點，再破二萬五關

。臨近收市，美股指數期貨突然倒跌，港股升幅收窄。最終港股依然穩守二萬五關且７連升，收

報２５０５７點，升２８０點或升１﹒１３％，主板成交１２４２﹒５２億元。國企指數報１０

１２１點，升１１２點或升１﹒１２％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報２９５６點，升１８點或升０﹒６２％。深證成份指數報１

１２８４點，升６８點或升０﹒６１％，總成交６２０３﹒１４億元人民幣。



＊世界銀行：因新冠疫情料全球人均收入將降低３﹒６％＊



世界銀行近日發表《全球經濟展望》，指在新冠疫情肆虐下，料全球人均收入將降低３﹒６

％，當中依賴全球貿易、旅遊、大宗商品出口和外部融資的國家受影響最大。另外，因疫情阻礙

經濟活動運行，料美國經濟今年將收縮６﹒１％，歐元區２０２０年將收縮９﹒１％，本港經濟

將收縮６﹒１％。在東亞太平洋地區，２０２０年的地區增速將降至０﹒５％，為１９６７年以

來的最低增速。

世界銀行又指出，與２００８年金融海嘯相比，此危機每週申請失業金的人數的上升速度更

快，工業生產和零售額下降的幅度也更大。同時，油價的暴跌也抑制了對美國高杠杆的葉岩油行

業的投資。

近期市場情緒高漲，美股走勢淩厲，納指更創新高。不過花旗銀行首席分析師Ｔｏｂｉａｓ

Ｌｅｖｋｏｖｉｃｈ近日警告，近期不論散戶還是對沖基金均對市場過分樂觀，沒有考慮到潛

在風險。花旗指出，根據其研究模型顯示，未來１２個月市場下跌的可能性仍超過７０％。Ｌｅ

ｖｋｏｖｉｃｈ稱模型結果遭扭曲，因為交易量的飆升是導致該情緒指標讀數迅速變化。Ｌｅｖ

ｋｏｖｉｃｈ指雖然市場過度樂觀，但美聯儲不停「印錢」已令基本面分析失去意義。



＊建議低位持有地產股的投資者可減持獲利＊



港股近日非常強勢，尤其受舊經濟板塊帶動，已經連升７日。雖然近期中美暫緩「耍花槍」

，疫情亦見改善，恆指數技術上更衝破２４８００點阻力「破位」，料中短線港股或有上升水位

。短線而言，有見港股一舉衝高逾２０００點，短期出現整固亦不出奇，因為近日愈來愈多配股

集資和大型新股招股情況出現，前者或影響投資者現時入市信心，後者令市場資金短缺令拆息抽

高，減少資金流入股市，再加上港股近期升勢過急或借勢調整。短期料２３８００水平的上升裂

口位置見支持，上望２６０００有阻力。

此外，近期地產及收租股走勢凌厲，部分更低位反彈兩成，但升勢過急，料短期相關股份或

調整，惟低位買貨者建議現可減持獲利；再者，本地經濟目前難言轉好，長遠亦受社會運動影響

，零售市道仍受壓，短線再炒上機會不大，長線則要待調整後再作部署。（ｋｓ）

