【朝鮮局勢】北韓宣布將全面切斷與南韓的所有通訊聯絡渠道

《經濟通通訊社９日專訊》】據朝中社報道指，北韓將於當地時間今日中午十二時前全面切

斷與南韓的所有通訊聯絡渠道，包括兩韓聯絡辦公室維持的通訊聯絡渠道、北韓領導人金正恩與

南韓總統文在寅的熱線。

據報道指，切斷聯絡渠道是因為南韓當局縱容對北韓的敵對行為，北韓已決心切斷與南韓的

所有接觸、去除所有不必要的東西，並且只是第一步，而北韓高官金英哲、金正恩胞妹金與正指

示今次行動。

北韓上周威脅要因反朝傳單而廢除２０１８年與南韓達成的軍事協定。（ａｌ）

