【朝鮮局勢】北韓宣布將全面切斷與南韓的所有通訊聯絡渠道

《經濟通通訊社９日專訊》】據朝中社報道指，北韓將於當地時間今日中午十二時前全面切
斷與南韓的所有通訊聯絡渠道，包括兩韓聯絡辦公室維持的通訊聯絡渠道、北韓領導人金正恩與
南韓總統文在寅的熱線。
據報道指，切斷聯絡渠道是因為南韓當局縱容對北韓的敵對行為，北韓已決心切斷與南韓的
所有接觸、去除所有不必要的東西，並且只是第一步，而北韓高官金英哲、金正恩胞妹金與正指
示今次行動。
北韓上周威脅要因反朝傳單而廢除２０１８年與南韓達成的軍事協定。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行 海洋公園本周六重開
|生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌 未來將減少發文全力治病
|生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
|專訪08/06/2020
【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務 冀五年後收支平衡
|FOCUS08/06/2020
【FOCUS】「韓流」神話破滅 揭三大深遠影響
|生財有道08/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：收租股短線水位不多
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰