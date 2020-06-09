【全球放水】特朗普對再推救濟措施持開放態度，白宮顧問料機會大

《經濟通通訊社９日專訊》白宮發言人周一（８日）表示，美國總統特朗普對再出台應對疫
情大流行的經濟救助計劃持開放態度，並仍然支持提供薪資稅務減免期，因為措施令低收入工人
直接受益。
美國白宮經濟顧問哈西特周一指出，目前幾乎可以肯定華府和國會將在下個月敲定新一輪疫
情援助計劃，計劃細節將取決於今明兩月的經濟數據。
上月國會眾議院通過３萬億美元的經濟援助議案，但特朗普揚言將拒絕簽署該議案。
（ａｌ）
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