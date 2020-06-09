【大熊來了】標普料歐洲投機級公司違約率飆升至最高１１﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》標普周一（８日）發表最新報告表示，歐洲投機級公司違約率在

明年３月前預計將增加逾兩倍至８﹒５％，不過最悲觀可達１１﹒５％。

標普又指如果違約率達８﹒５％，即最少有６２間投機級企業違約，而如果較違約率樂觀至

僅３﹒５％，則僅２５間公司違約，而最悲觀的預測１１﹒５％下，預計８４間公司違約。

標普強調擴張性貨幣和財政支持短期內可能減少違約，但在缺乏基本收入下，大量援助增加

累積現有債務。（ａｌ）

