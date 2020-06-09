【大熊來了】標普料歐洲投機級公司違約率飆升至最高１１﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》標普周一（８日）發表最新報告表示，歐洲投機級公司違約率在
明年３月前預計將增加逾兩倍至８﹒５％，不過最悲觀可達１１﹒５％。
標普又指如果違約率達８﹒５％，即最少有６２間投機級企業違約，而如果較違約率樂觀至
僅３﹒５％，則僅２５間公司違約，而最悲觀的預測１１﹒５％下，預計８４間公司違約。
標普強調擴張性貨幣和財政支持短期內可能減少違約，但在缺乏基本收入下，大量援助增加
累積現有債務。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行 海洋公園本周六重開
|生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌 未來將減少發文全力治病
|生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
|專訪08/06/2020
【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務 冀五年後收支平衡
|FOCUS08/06/2020
【FOCUS】「韓流」神話破滅 揭三大深遠影響
|生財有道08/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：收租股短線水位不多
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰