【全球放水】聯儲局放寬主街抗疫貸款限制至２５萬美元

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局周一（８日）放寬「主街」貸款計劃條件，將最低貸款規

模由５０萬美元降至２５萬美元，貸款期限由四年延長至五年，鼓勵更多企業和銀行參與。

主席鮑威爾表示支持中小企讓儲局準備好復工復產並重新僱用工人，有助於促進廣泛的經濟

復甦，相信提高主街貸款計劃能夠支持就業。（ａｌ）

