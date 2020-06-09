【英國脫歐】英日今日啟動自貿談判，目標年底前協議生效

《經濟通通訊社９日專訊》英國今日開始與日本透過視像會議展開脫歐後的自由貿易協議談

判，雙方希望協議能夠於今年年底前生效，並由英國國際貿易大臣特拉斯、日本外務大臣茂木敏

充負責。

據英方聲明指，協議將為各個地區和英國企業及個人提供更多機會，並幫助提振經濟。另外

英方希望日本在與歐盟現有貿易協議的基礎上達成協議，數碼貿易等領域亦將納入協議。

（ａｌ）

