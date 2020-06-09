【英國脫歐】英日今日啟動自貿談判，目標年底前協議生效

《經濟通通訊社９日專訊》英國今日開始與日本透過視像會議展開脫歐後的自由貿易協議談
判，雙方希望協議能夠於今年年底前生效，並由英國國際貿易大臣特拉斯、日本外務大臣茂木敏
充負責。
據英方聲明指，協議將為各個地區和英國企業及個人提供更多機會，並幫助提振經濟。另外
英方希望日本在與歐盟現有貿易協議的基礎上達成協議，數碼貿易等領域亦將納入協議。
（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行 海洋公園本周六重開
|生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌 未來將減少發文全力治病
|生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
|專訪08/06/2020
【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務 冀五年後收支平衡
|FOCUS08/06/2020
【FOCUS】「韓流」神話破滅 揭三大深遠影響
|生財有道08/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：收租股短線水位不多
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰