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即市新聞

09/06/2020 10:23

【油市博奕】匯豐料油市將於下月出現供應短缺，上調今年油價預測

　　《經濟通通訊社９日專訊》匯豐銀行全球研究周一（８日）上調今年油價預測，並預計在減
產的幫助下油市將於下月出現供應短缺。
　　匯豐將今年布蘭特原油均價預測由每桶３７美元上調至３９美元，將紐約原油均價預測由每
桶３２﹒８美元上調至３４﹒６美元。
　　匯豐預計油市將在本月基本恢復平衡，但下月將出現供應短缺狀態，而庫存下降可能意味減
產協議可能不會持續至今年年底。
　　匯豐又強調需求復甦的確切軌跡並不明朗，各國如何解除疫情相關停擺措施存在巨大不確定
性。（ａｌ）

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