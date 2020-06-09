【油市博奕】匯豐料油市將於下月出現供應短缺，上調今年油價預測

《經濟通通訊社９日專訊》匯豐銀行全球研究周一（８日）上調今年油價預測，並預計在減

產的幫助下油市將於下月出現供應短缺。

匯豐將今年布蘭特原油均價預測由每桶３７美元上調至３９美元，將紐約原油均價預測由每

桶３２﹒８美元上調至３４﹒６美元。

匯豐預計油市將在本月基本恢復平衡，但下月將出現供應短缺狀態，而庫存下降可能意味減

產協議可能不會持續至今年年底。

匯豐又強調需求復甦的確切軌跡並不明朗，各國如何解除疫情相關停擺措施存在巨大不確定

性。（ａｌ）

