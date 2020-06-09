【中概焦點】傳奈雪的茶完成新融資，由美國轉至香港上市

《經濟通通訊社９日專訊》據內地媒體《３６氪》引述市場人士透露，中國茶飲連鎖品牌奈
雪的茶的首次公開發售（ＩＰＯ）事宜尚在進行當中，但考慮到瑞幸咖啡造假事件引發一系列中
概股風波，其上市目的地已由美國轉向港股市場，公司目前僅回應暫時沒有相關信息。
消息又指奈雪的茶即將完成一輪近億美元的融資，主要投資人為深圳市創新科技投資。
（ａｌ）
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