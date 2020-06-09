【新冠肺炎】哈佛：衛星圖片顯示新冠肺炎上年８月已於武漢爆發

《經濟通通訊社９日專訊》據美國有線電視新聞引述哈佛大學醫學院最新研究指，研究團隊

透過衛星影像發現上年８月武漢數間主要醫院周圍的車流量大增。

另外當時中國網上咳嗽、腹瀉等疑似新冠肺炎症狀的關鍵字搜索量飆升，故推測新冠肺炎疫

情早於上年夏天末已開始在武漢爆發。

負責研究的哈佛醫學院教授布朗斯坦表示，雖然今次證據間接，並非決定性證據，但反映真

實情況，為研究新冠肺炎起源提供新重要證據。（ａｌ）（ｚｚ）

