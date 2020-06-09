【油市博奕】高盛預期油價未來數周將回吐，惟上調今年油價預測

《經濟通通訊社９日專訊》高盛預期油價於未來數周將會回吐，布蘭特原油短期預測每桶

３５美元，另外上調今年布油預測至每桶４０美元，紐約原油預測至每桶３６美元。

至於第三季，高盛上調布油預測至每桶３７美元，紐約原油預測至每桶３４美元。至於第四

季，高盛上調布油預測至每桶４３美元，紐約原油預測至每桶４０美元。（ａｌ）

