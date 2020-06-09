【美伊衝突】伊朗：準備處死提供革命衛隊將領位置美國中情局間諜

《經濟通通訊社９日專訊》伊朗司法發言人今日在記者會指，將於數日內處死早前提供革命
衛隊將領蘇萊馬尼所在位置情報的美國中央情報局、以色列國家情報機構間諜Ｍａｈｍｏｕｄ
Ｍｏｕｓａｖｉ－Ｍａｊｄ。
美軍今年年初空襲伊拉克首都巴格達國際機場，行動中殺死伊朗革命衞隊聖城軍指揮官、伊
朗第二號人物蘇萊馬尼，及後伊朗最高領袖哈梅內伊宣布作出嚴厲報復，有革命衞隊高級指揮官
揚言已鎖定中東地區內３５個美國目標。（ａｌ）
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