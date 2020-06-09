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即市新聞

09/06/2020 16:55

【國泰有救】麥嘉嘉：供股折讓大復牌料先跌後穩，中長前景不明朗

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣９日報道》國泰航空（００２９３）公布３９０億元資產重組計
劃，當中涉及政府注資及貸款，集團又建議每１１股供７股，供股價較上日收市價折讓近
４７％。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，今次供股折讓的幅度大，加
上國航（００７５３）未來有機會增持國泰至原有的持股比例，會對股價帶來支持；惟她強調，
航空股中長線復甦前景仍不明朗，中長線投資者供股價值博率不高，寧願將資金配置於快速增長
新經濟行業。
　　她表示，市場預期政府注資可支持集團未來十個月的營運，紓緩短期的資金壓力，但長遠復
甦仍視乎國際航班的恢復進展，不過她認為中長線航空業的營運仍然困難，因為疫情過後行業將
面臨結構性改變，民眾出眾尤其是商務出差次數或減少，現階段值博率不高。
　　國泰將於明日早上９時正復牌，她預料股價會先回軟，因為是次供股折讓大，但由於短期財
政狀況不明朗的因素已消除，預期在７﹒５元有支持，走勢亦會較為波動；但由於長遠前景仍然
不明朗，建議持貨者可在股價反彈至９﹒５元減磅。對於國泰主要股東國航的走勢，她認為復牌
後可以追回今日同業的升幅，未來走勢與其他中資航空股相若，短線上望５﹒５至５﹒８元。
　　至於大股東太古Ａ（０００１９），她認為將受惠今次政府注資國泰，因為太古不用為此注
入大筆資金，但由於集團同時有其他投資業務，長遠前景亦視乎經濟復甦進展，料股價會反覆靠
穩，短線目標價為５０元。

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