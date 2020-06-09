【海南自貿】工銀國際：海南與香港具不同戰略職能，有四層面不同

《經濟通通訊社９日專訊》工銀國際發布宏觀研究報告指出，根據《海南自貿港建設總體方

案》，未來的海南與現在的香港具有截然不同的戰略職能，兩者的差異性將體現於四個層面。

第一，在功能定位上，香港是全球排名第六的國際金融中心，重在連通境內外的貿易流與資

金流。而未來的海南將成長為要素自由流動港，引導物資、資本、人員、技術、數據等生產性要

素的全球性集聚、配置與融合。

第二，就產業結構而言，貿易、金融、地產、旅遊、服務是當前香港經濟的主要支柱。未來

海南的產業結構將在旅遊業和現代服務業的基礎上，聚力發展高新技術產業，有望獲得工業互聯

網、ＤＣＥＰ等中國產業升級領域的先發優勢。

第三，就全局作用而言，香港內接「陸港通」、「債券通」等便利性工具，為國際資本投向

中國內地提供渠道。未來的海南則是投資中國的「實體」，有望吸引國際資本在海南落地生根，

直接融入中國實體經濟的大循環。

第四，就制度特徵而言，基於「一國兩制」，香港將保持獨樹一幟的競爭優勢與發展路徑。

而未來的海南在基本制度上與內地一致，更利於放開手腳，發揮「試驗田」的先試先行功能。同

時，海南的創新成果也更加體現中國特色，更易於向內地移植。（ｌｃ）

