《午市前瞻》憧憬經濟Ｖ型反彈，港股或先補上２５５００裂口

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股造好，聯儲局放寬中小企抗疫貸款條款，納指盤中一度

破頂。港股方面今日亦開升１２９點報２４９０６點，主要受惠大摩唱好賭業至相關股份走高，

及後蒙牛（０２３１９）和吉利汽車（００１７５）憑著利好消息迎頭趕上，蒙牛更一度漲至四

個半月高，帶動港股最高見２５１４０點升３６３點，再破二萬五。雖然港匯再度觸及強方兌換

保證，但本地銀行及地產股未見太大支持；市場焦點在於今早停牌的國泰 （００２９３）有何

方法走出財務困局，市傳下午將有記者會交待細節。恆指半日收報２５１０１點，升３２４點或

１﹒３１％，主板成交６１３﹒４６億元。國指報１０１４０點，升１３１點或１﹒３２％。

重磅股普遍向上，中移動（００９４１）追落後，揚３﹒９９％，報５６﹒１元；騰訊（０

０７００）微升０﹒９８％，報４３４﹒２元；港交所（００３８８）升０﹒２７％，報２９３

﹒６元；建行（００９３９）走高１﹒１１％，報６﹒３６元；友邦（０１２９９）揚２﹒２１

％，報７３﹒８５元；匯控（００００５）軟０﹒４９％，報４０﹒８元。

Ａ股兩市同步走高，上證綜指收報２９５１點，升１３點或０﹒４７％，成交１５１３﹒６

８億人幣。深證成指報１１２７２點，升５６點或０﹒５％，成交２２３４﹒４５億人幣。



＊傳國泰獲政府出手打救，太地亦走高近４％＊



國泰連同大股東太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）、國航（００７５３）今早

開市前突然宣布停牌，待刊發內幕消息。同屬太古系的太地（０１９７２）半日升３﹒８１％，

報２０﹒４５元。消息指政府將出手向國泰提供財政援助，亦有說國泰正權衡不同集資方法，可

能是供股或與銀行合作進行交易。

其他航空股方面，南航（０１０５５）升４﹒０６％，報４﹒１元；東航（００６７０）揚

２﹒５９％，報３﹒１７元；首都機場（００６９４）跌１﹒９％，報５﹒６９元。中國民航局

決定調整目的地為北京的國際客運航班指定第一入境點。昨日開始上海暫停作為第一入境點，增

加武漢為備用第一入境點。



＊蒙牛料半年純利下瀉，券商唱好股價向上＊



中國５月份廣義乘用車零售銷量同比成長１﹒９％，至１６４萬輛，為１１個月來首次同比

上漲，汽車股個別發展，東風（００４８９）微升０﹒３７％，報５﹒４元；華晨中國（０１１

１４）跌０﹒２７％，報７﹒４２元；北汽（０１９５８）軟０﹒５６％，報３﹒５６元；長汽

（０２３３３）揚２﹒０５％，報５﹒４７元。吉利汽車母公司吉利控股集團總裁宣布，集團將

開啟科技「吉利４﹒０時代」。據稱，吉利的ＣＭＡ世界級模塊化架構體系，會對標豐田汽車的

ＴＮＧＡ架構，助品牌深度參與全球汽車市場競爭，吉利走高４﹒３５％，報１２﹒４８元。

蒙牛發盈警，預期今年上半年純利按年跌最多六成，但仍獲元大證券調升目標價９﹒７％，

維持買入評級。蒙牛急漲７﹒０２％，報３１﹒２５元，為今早表現最佳藍籌。旺旺（００１５

１）揚１﹒９％，報５﹒９元；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）升１﹒０８％，報３７﹒５５元；恆

安（０１０４４）走高１﹒９８％，報６１﹒８元；潤啤（００２９１）升１﹒４９％，報４４

﹒４元。

佳兆業美好（０２１６８）擬以先舊後新形式，折讓近一成向不少於六名獨立第三方配售１

４００萬股，佔擴大後股本９﹒０９％，半日跌７﹒６１％，報３３﹒４元。消息拖累同板塊股

份向下，藍光嘉寶（０２６０６）軟０﹒９８％，報５５﹒６元；保利物業（０６０４９）挫４

﹒４３％，報７９﹒９元；雅生活服務（０３３１９）跌０﹒１２％，報４０﹒４５元。中金公

司認為碧桂園服務（０６０９８）物業管理板塊的增長可預見性，將會進一步吸引資本，上調其

目標價兩成，股價仍走低２﹒７５％，報３５﹒３元。



＊原油供應問題未解，三桶油企穩＊



雖然石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）同意延長減產執行期，惟沙特、科威特和阿聯

酋並不打算延長其額外減產，油價有回吐，但「三桶油」升市之下仍然企穩，中石油（００８５

７）升１﹒７７％，報２﹒８８元；中海油（００８８３）走高１﹒３６％，報９﹒６６元；中

石化（００３８６）升２﹒２２％，報３﹒６８元；Ｆ三星原油期（０３１７５）回吐３﹒５１

％，報２﹒６９６元。

大摩稱，澳門博彩股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈，看好在貴賓和優質大眾業務上

有更多空間的本地運營商，並上調包括金沙（０１９２８）、美高梅（０２２８２）、永利澳（

０１１２８）及銀娛（０００２７）目標價６％至２９％，金沙半日升４﹒７％，報３４﹒５元

；美高梅揚３﹒２９％，報１０﹒６６元；永利澳門走高５﹒５９％，報１５﹒４８元；銀娛升

１﹒４５％，報５６﹒１元。



＊張智威：蒙牛壞消息已在股價反映，可吼位入＊



隔晚美股繼續造好，納指更創歷史新高，港股今早亦跟隨樂觀氣氛重上兩萬五關口，信誠證

券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，目前港股走勢主要受到美國方面的消息提振。首先

，上周美國失業率遠勝預期，總統特朗普亦表示美國將會出現Ｖ型反彈，更增加市場信心；其次

，市場憧憬本周聯儲局會議轉鴿派，在持續低息和寬鬆貨幣政策環境下更有利大市，相信港股第

一步或回補第一個下跌裂口（約２５５００），進而向第二個裂口進發（約２６４００）。不過

，他強調投資者不宜過於樂觀，中美之間的摩擦尚未解決，兩國暫時都因先處理內務而擱置紛爭

。

另外，蒙牛今早發盈警料半年盈利最多下跌六成，惟半日領跑藍籌。張智威認為，在新冠疫

情下許多公司都發盈警，這並不意外，而且這已經是過去的事，相信在股價早已反應。加上現在

國家推動內需，兼經濟開始復甦，繼續看好內需股。他表示若蒙牛股價回調到３０元附近可以買

入，目標看３３元。（ｆｚ、ｎｓ）

